Obsojeni na uteži in ledenike

Tina Robnik, Žan Kranjec, Ana Bucik, Meta Hrovat in Štefan Hadalin

Tina Robnik, Žan Kranjec, Ana Bucik, Meta Hrovat in Štefan Hadalin Foto: MaPa

Moška ekipa za hitri disciplini je te dni še na ledeniku Mölltal, medtem pa so se specialisti za tehnični disciplini po prvem kriteriju ledeniškega snega znova posvetili kondicijskim pripravam.

"Odšli smo na sneg in se znova prepričali o tem, da se junija ne hodi na sneg," se je ob vrnitvi z ledenika Mölltal pošalil trener moške tehnične ekipe Klemen Bergant, a vseeno priznal, da je v enem tednu Žanu Kranjcu in Štefanu Hadalinu uspelo vknjižiti tri dobre treninge. Ključen je bil vnovičen stik s snegom. "Sprejemljivo in dobrodošlo, saj smo sezono prekinili že marca," je dodal Bergant, ko se je po daljšem času srečal z novinarji.

Video: Žan Kranjec

Pod še nekoliko bolj zajetno kilometrino sta se podpisali Ana Bucik in Tina Robnik, ki sta ostali edini smučarki v ženski ekipi za tehnični disciplini, saj je vodstvo reprezentanc ugodilo želji Mete Hrovat in ji omogočilo gradnjo ekipe znotraj ekipe, na svojo pot se je podala tudi Neja Dvornik, medtem ko pa za Marušo Ferk ni več prostora v reprezentanci. Ekipo zdaj vodi Sergej Poljšak.

"Smučati nismo pozabili," 128 dni pred prvo tekmo zagotavlja Kranjec, ki se bo zdaj vnovič posvetil kondicijski vadbi. Podobno kot tudi glavnina preostalih slovenskih reprezentantov. Na sneg se bodo vrnili v juliju, ko načrtujejo vadbo na švicarskih ledenikih Saas Fee in Zermatt. "Ledeniki bodo pokali po šivih. Dejstvo pa je, da imajo v Avstriji glavno besedo Avstrijci, v Švici pa Švicarji," se specifičnega pripravljalnega obdobja, v katerem ne bo mogoča vadba na južni polobli, zaveda Bergant.

Zgolj ledeniško smučanje reprezentantom sicer ne diši najbolj, saj vključuje zgodnje bujenje, nabito polne gondole, gnečo na smučiščih in pogosto enolične proge. A tokrat je v enakem položaju tudi konkurenca.

Video: Ana Bucik