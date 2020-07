Če se bo koronsko podiranje domin, ki simbolizira odpovedovanje mednarodnih športnih prireditev, vendarle zaustavilo, bo smučarska elita čez tri mesece zbrana v Söldnu, ki že po tradiciji gosti uvodno dejanje sezone svetovnega pokala. Kljub negotovosti, ki vlada v športnem svetu, pa slovenskim smučarjem trenutno ne preostane drugega, kot da se s popolno osredotočenostjo pripravljajo na scenarij A, po katerem se bo lov na prve točke nove sezone začel ob koncu oktobra na Tirolskem. Res pa je, da so priprave drugačne kot v preteklih letih, predvsem bodo smučarji celotno poletje vztrajali na evropskih ledenikih, saj so zaradi negotovih razmer vadbo na južni polobli v vseh taborih črtali s programov.

V nedeljo na sneg

Po junijskih smučarskih treningih v Avstriji ter nekajtedenskem premoru za počitek in predvsem kondicijske treninge se tako moški kot ženski tehnični dvojec v nedeljo vračata na sneg. Glavna trenerja Klemen Bergant in Sergej Poljšak sta za Žana Kranjca, Štefana Hadalina, Ano Bucik in Tino Robnik načrtovala urjenje na ledeniku Saas Fee, kjer so količine snega zelo obetavne, kakovost podlage pa bo seveda odvisna od temperatur in predvsem jasnosti noči. V načrtu imajo dan prostega smučanja, nato pa en teden slalomskih in veleslalomskih treningov. Po podobnem vzorcu so do konca septembra nato predvideni še trije delovni švicarski "tabori".

Tina Robnik do konca septembra štirikrat na trening v Švico. Foto: Reuters

Brez mask ne gre

Vse ekipe so prejele natančen protokol, ki med drugim vključuje tudi nošenje mask v gondolah. V slovenskem taboru pa verjamejo, da bodo kljub gneči deležni dobrih delovnih pogojev. "Ekipe svetovnega pokala imajo prednost. V nadaljevanju priprav nam bo na voljo tudi hitra proga, ki je sicer težje dosegljiva," pred skorajšnjo potjo v Švico pripoveduje Bergant. Poljšak, ki po novem vodi žensko vrsto, pa dodaja: "Pomembno je, da se dela lotimo postopoma. Prvi sklop vadbe bo zanesljivo namenjen tehniki, medtem ko pa se bomo težjim postavitvam posvetili v avgustu."

Dobra kondicijska osnova

Oba trenerja zagotavljata, da se smučarji na sneg odpravljajo z dobro kondicijsko popotnico. V moškem primeru je to že potrdil Ironman test, na katerem so bili rezultati boljši kot pred letom. Bergant je vesel predvsem vnovičnega Kranjčevega napredka, raven pripravljenosti je dvignil tudi Hadalin, ki pa pri obremenitvah pazi, da se ne bi vnovič pojavile težave s hrbtom. Dekleti bosta uradni test opravili v petek v Postojni, a Poljšak o kakovostnih številkah ne dvomi. Robnikova je namreč preizkus pripravljenosti že pred dnevi opravila pri svojem kondicijskem trenerju Mitji Bračiču, medtem ko pa je Bucikova napredek potrdila na testu na ljubljanski fakulteti za šport.

Na sneg tudi Ilka in Meta

Ironman test v petek čaka tudi najboljšo slovensko veleslalomistko Meto Hrovat, ki pa bo nato še za en teden podaljšala obdobje kondicijske vadbe. Na ledenike se bo pod vodstvom trenerja Matije Grašiča vrnila predvidoma 10. avgusta. Čeprav ima do prve tekme precej več časa kot vsi navedeni, pa se na smuči vrača tudi smukaška svetovna prvakinja Ilka Štuhec. Mariborčanka se je v zadnjem obdobju mudila v Dalmaciji, kopalke pa bo za smučarski dres zamenjala že ob koncu meseca. Tudi ona v Švici, kjer je, natančneje v Zermattu, pred tedni že opravila trening pod vodstvom trenerja Stefana Abplanalpa.

Smukači ostajajo na suhem

Daljši smučarski premor je tako zapisan le v delovni beležki trenerja moške ekipe za hitri disciplini Gregorja Koštomaja. Ta bo Boštjana Klineta, Klemna Kosija, Miho Hrobata in Martina Čatra na sneg, natančneje na ledenik Stelvio, vrnil šele 24. avgusta. "Bolj kot število dni na snegu želim kakovostno obdobje. Jasno, tudi v okviru finančnih zmožnosti. Vse do 27. junija so fantje trenirali na snegu. Sledi devettedenski premor za kondicijsko pripravo. Sem v stiku s tekmovalci, ki sledijo načrtom svojih trenerjev. Nekaj težav s hrbtom je imel le Kosi, a že lahko nemoteno trenira," pravi Koštomaj.

Klemen Kosi je imel nekaj težav s hrbtom. Foto: Sportida