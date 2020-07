Prav danes se je Žan Kranjec znašel na polovici negotove poti med predčasnim zaključkom pretekle sezone in načrtovanim začetkom nove. Pravi, da se nanj pripravlja tako, kot da bo vse potekalo po načrtih, kar pomeni s prvo tekmo ob koncu oktobra v Söldnu. Za prvo pa priznava, da do sebe ne goji nobenih večjih zamer, čeprav ve, da je imel na dosegu roke še precej več kot končno četrto mesto v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. "Zgrešene točke so zame le motivacija. Nikakor ne objokujem zapravljenih priložnosti. Šel sem naprej. Si lahko kaj očitam? Da, vsekakor. A očitajo si lahko tudi Henrik Kristoffersen in drugi," pravi 27-letni reprezentant.

Nikoli povsem zadovoljen

So ob koncu sezone v pištoli vendarle ostali neizstreljeni naboji? "Vedno je mogoče kaj storiti še boljše. Tudi ob zmagi. Če govoriva o sezoni 2019/20, seveda ne morem mimo tega, da na več vožnjah nisem pokazal vsega, kar znam. A ponavljam, s tem se ne obremenjujem. Vem tudi, da je alpsko smučanje šport, kjer le redko po tekmi rečeš: 'Vse sem storim maksimalno!' Kaj šele po sezoni. Rezerve so vedno. In prav to je tisto, kar me najbolj motivira in žene naprej. Lahko pa rečem, da sem v večjem delu sezone tekmoval na vrhunski ravni. Toda v tako zgoščeni konkurenci se napake še toliko bolj poznajo," odgovarja veleslalomski prvokategornik iz Bukovice pri Vodicah.

Dragocena šola

Čeprav je v zajetnem delu sezone nosil rdečo majico vodilnega veleslalomista in se zavedal dosegljivosti malega globusa, zagotavlja, da je z mislimi le redko odtaval od samih smučarskih izvedb. "Tudi po več tednih od konca sezone ne morem s prstom pokazati na konkreten razlog, ki me je oddaljil od odličja. Od dolžine sezone do nastavitev na določenih tekmah … Trdim pa, da sem bil sposoben tudi na zadnjih dveh tekmah, ki sta potekali na meni ne najljubši podlagi, doseči precej več. Poleg tega pa so bile vse to napake, ki so me nečesa naučile in jih v prihodnje ne bom več delal," pravi.

Veleslalomski bron mu je v zadnjem trenutku izmaknil Filip Zubčić. Foto: Sportida

Dovolj lesenih kolajn

"Ne skrivam, da želim v prihodnje osvojiti tudi mali globus ali pa sezono končati med najboljšo trojico v svoji najmočnejši disciplini. To je želja. Ni pa to misel, ki bi me žrla ob pogledu v preteklost ali pa ovirala pri delu," svojo miselnost razkriva Kranjec, edini slovenski alpski smučar, ki je v zgodovini svetovnega pokala dobil dve veleslalomski preizkušnji, ob tem pa se je še štirikrat zavihtel na stopničke za zmagovalce. Njegovo kakovost in stalno prisotnost v veleslalomskem vrhu pa potrjujejo tudi "lesene" kolajne. V zadnjih dveh sezonah je bil namreč četrti v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, takoj za najboljšo trojico pa je končal tudi olimpijsko tekmo v Pjongčangu.

Res novi Hirscher?

"Cilj je oblikovati novega Hirscherja," nam je pred tedni dejal uveljavljeni strokovnjak za kondicijsko pripravo Mitja Bračič, pod čigar taktirko se te dni znojijo tudi Tina Robnik in po novem še Martin Čater in Miha Hrobat, ter pot do napredka zelo samozavestno in malce ozkogledno iskal predvsem v telesni pripravljenosti. Ta pri Kranjcu že nekaj let ni sporna. Po Bračičevih in Kranjčevih zagotovilih tudi v prihodnje ne bo. A ključ do večjega tekmovalnega iztržka se vendarle skriva v izvedbeni učinkovitosti. Osrednji Žanov izziv je zmanjšati število voženj, na katerih mu tekmovalni instinkt ne bo narekoval celostnega izkoriščanja že omenjene telesne moči in tehničine podkovanosti. Ob tem še zdaj odzvanjajo besede trenerja Klemna Berganta, ki je dejal: "Če se odloči, ga je težko premagati."

Tudi v novi sezoni prvi moški adut slovenske reprezentance. Foto: Sportida

"Od prve do zadnje tekme"

Kranjčeva "odločitev" je v dobršni meri odvisna od tekmovalne podlage. Že v preteklih letih je dodobra oklestil konfiguracije terena, ki mu ne ustrezajo, a se še vedno najdejo tekme, na katerih smuči ne vodi tako učinkovito in je posledično bolj ranljiv. "Biti konkurenčen na vsaki progi, na vsaki podlagi, v vseh vremenskih razmerah. To bom razvijal. Poiskati moram prave nastavitve, da bom lahko tudi na terenih, ki naj mi načeloma ne bi bili pisani na kožo, uveljavljal formo. Predvsem pa bom moral za končni uspeh visoko raven smučanja držati od prve do zadnje tekme," pravi eden od vojakov v slovenski reprezentanci.

S slovenskim serviserjem

Pomemben kamenček v tem mozaiku bo tudi učinkovit skupni jezik s serviserjem. Tu je v ekipi za tehnični disciplini prišlo do spremembe. Medtem ko se je Barnaba Greppi preselil v italijanski tabor, kjer bo skrbel za smuči Sofie Goggie, pa bo Kranjcu ter Štefanu Hadalinu po novem na voljo Lojze Debelak, ki je pečat pustil predvsem na Švedskem. "Vedel sem, da je strokovnjak z bogatimi izkušnjami, predvsem pa oseba, ki se bo hitro vklopila v ekipo. Prvo potrditev sem že dobil. Pravo sodelovanje nas še čaka. Verjamem pa, da gre za pridobitev," poudarja četrti veleslalomist svetovnega pokala.

Še 114 do prve tekme ... Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zaupa trenerju, toda …

Čeprav še vedno pregovorno olikan in v stikih z javnostjo poponoma profesionalen, pa se vendarle zdi še za odtenek bolj samozavesten. Je takšen tudi v času priprav? Z drugimi besedami, kako močan je Kranjčev "jaz" med treningi? "Osnovo še vedno prepuščam trenerju Bergantu, ki ima moje zaupanje. On je šef. Vsekakor pa komuniciramo. Povem svoje občutke. Vedno povem, če ocenim, da bi lahko na kakšnem treningu še kaj dodal ali odvzel," odgovarja prvi adut slovenske reprezentance, ki se v zaostrenih finančnih razmerah ne bo mogel izogniti denarnemu prispevku za priprave.

Tudi Hirscher ni hodil na južno poloblo

Za razliko od preteklih let, ko je največ snežnih kilometrov vknjižil v Argentini, ga letos, ko priprave narekujejo ukrepi ob epidemiji koronavirusa, čaka zgolj vadba na evropskih ledenikih (junija je smučal na ledeniku Mölltal, julija sledi selitev v Švico). Poleg zgodnjega vstajanja, voženj z vlakom ali gondolo, manj kontinuiranega dela ter gneče, ki se ji ne bo mogoče izogniti, ga pri tem najbolj motijo nestabilno vreme, visoka nadmorska višina in "nezimski" sneg. "Kljub vsemu verjamem, da lahko na ledeniku opravimo dobro delo. Veste, tudi Marcel Hirscher ni hodil v Argentino, pa mu je šlo kar dobro," je za konec pristavil Žan Kranjec.