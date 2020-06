Štirje smučarji, kolikor jih šteje moška ekipa za hitri disciplini, so trenutno na najvišji ravni z naskokom največja slovenska smučarska ekipa. Moško tehnično ekipo namreč še naprej tvorita le dva tekmovalca, pri dekletih se je po Ilki Štuhec za samostojno pot odločila še Neja Dvornik, Meta Hrovat je v dogovoru s SZS oblikovala ekipo znotraj ekipe, Maruše Ferk trenersko vodstvo ne vidi več v kadru, po lanskoletni upokojitvi Ane Drev pa tako v ekipi svetovnega pokala ostajata le še Ana Bucik in Tina Robnik.

"Kar malce nenadejano sva prišli do samostojne ekipe," dogajanje komentira Bucikova, ki za razliko od Hrovatove in predvsem Dvornikove ni bila kritična do dela trenerskega štaba pod vodstvom Janeza Slivnika. Podobno velja za Robnikovo, ki prav tako išče prednosti majhne ekipe. To bo zdaj vodil Sergej Poljšak. "Vsekakor bo lahko več individualnega dela. To morava z Ano izkoristiti," meni veleslalomska specialistka iz Luč.

V pretekli sezoni je kot pomočnik Janeza Slivnika usmerjal tudi Meto Hrovat, zdaj Sergej Poljšak prevzema Ano Bucik in Tino Robnik. Foto: Sportida

Jeseničan Poljšak je z Robnikovo in Bucikovo sodeloval že v preteklih zimah. V slovenski ženski reprezentanci je deloval že pred desetletjem in pol. Sledila je selitev na Finsko. Tam je delal tako z moškimi kot tudi z ženskami. "Tu je pritisk večji. Ko smo na Finskem smuči odložili, je bil mir. A to je razumljivo. Slovenija je smučarska, Finska pa tekaška nacija. Imeli so dva zares vrhunska tekmovalca, Kalleja Palanderja in Tanjo Poutiainen. Preostali so bolj sprotni smučarji," o primerjavah razmišlja Poljšak.

V vlogi novega glavnega trenerja je skupaj s pomočnikom Mitjo Kuncem že zavihal rokave. Za Robnikovo in Bucikovo je tako prvih deset snežnih dni na ledeniku Mölltal. Sledi vrnitev h kondicijski vadbi, ki jo za Ano usmerja Matija Rea, za Tino pa Mitja Bračič. Po 25. juliju naj bi se vrnili na sneg, po vsej verjetnosti v Zermattu. Do uvodne tekme nove sezone v Söldnu je načrtovanih 61 dni snežnih treningov. Veliko naj bi jih dekleti opravili z Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom.

"Če bo njuno smučanje takšno, kakršno mora biti, sta dekleti sposobni doseči marsikaj. Tudi uvrstitev med najboljšo trojico v svetovnem pokalu. A bolj kot o rezultatih moramo razmišljati o smučarskih izvedbah," proti novi sezoni pogleduje Poljanšek, ki Robnikovi kot osrednji izziv nalaga večjo tekmovalno stabilnost, Bucikovi pa nadaljnje odpravljanje tehničnih pomanjkljivosti in posledično vrnitev v najboljšo slalomsko petnajsterico.

Kako pa gleda na dejstvo, da sta kar dve smučarki zahtevali umik iz reprezentance? "Če reprezentanco sestavlja pet smučarjev, je nemogoče ugoditi vsem. Po drugi strani pa je logično, da je v največji meri sistem prilagojen najboljšemu. V našem primeru je bila to Meta Hrovat. Če govorimo o posvečanju pozornosti ali pa na splošno o konceptu dela, težav nisem videl. Druga stvar pa so odnosi znotraj ekipe. Včasih se nekdo z nekom boljše ujame, z nekom slabše," odgovarja Poljšak.

Video: Tina Robnik in Ana Bucik o novi sezoni

O dobrem sodelovanju z ekipo Hrovatove, kjer bo imel glavno besedo njegov nekdanji pomočnik Matija Grašič, Poljšak ne dvomi. Poudarja pa tudi, da je v dobrih odnosih z Denisom Šteharnikom, ki bo vodil Nejo Dvornik. Vseeno pri njej vlada malce več negotovosti. "Ne vem povsem natančno, kaj vse je bilo ponujeno Neji. Vem le, da je imela možnost treniranja v naši ekipi, a je to možnost zavrnila. Odločila se je za delo s trenerjem Šteharnikom. To je vse, kar vem. Ko bo rešila status s SZS, bo vsekakor lahko trenirala z nami. Zanesljivo ji ne bomo zapirali vrat. Navsezadnje je še vedno slovenska reprezentantka," je pogovor zaključil novi odgovorni trener ženske ekipe za tehnični disciplini.