Noel po skoraj dveh letih spet zmagal, odstop Fellerja in Marovta

Po petih letih so alpski smučarji spet tekmovali v slalomu v Leviju. Takrat je Henrik Kristoffersen v finalu prehitel Clementa Noela, tokrat je Francoz vendarle zadržal prvo mesto iz prve vožnje in Norvežana premagal za kar 80 stotink. Tretje mesto je osvojil Loic Meillard. Edini Slovenec na Finskem Tijan Marovt je odstopil že v prvi vožnjo, najboljši slalomist prejšnje zime Manuel Feller pa v finalu.

Henrik Kristoffersen je imel najboljši čas druge vožnje. Foto: Guliverimage Moški slalom se je tudi na prvi tekmi nove sezone izkazal za najbolj zanimivo in nepredvidljivo disciplino zadnjih let. Francoz Clement Noel se je po januarju 2023 vrnil na najvišjo stopničko. Dosegel je svojo 11. zmago v svetovnem pokalu, a prvo v Leviju na severu Finske. V finalu je ohranil skoraj celotno prednost pred Norvežanom Henrikom Kristoffersenom (+0,80), kateremu je uspel fantastičen drugi nastop. Prebil se je z 11. na končno drugo mesto. Tretje mesto je s skoraj sekundo zaostanka osvojil Švicar Loic Meillar.

Še na drugi tekmi po enoletnem premoru je Brazilec Lucas Pinheiro Braathen osvojil drugo mesto. Med deseterico sta končala dva Hrvata, Samuel Kolega je bil deveti, Filip Zubčić pa 10. Zgodovinski dosežek je uspel Estoncu Tormisu Laineju, ki je postal sploh prvi smučar iz te pribaltske države s točkami v svetovnem pokalu. Brez ene same pa je ostal v prejšnji zimi najboljši slalomist Avstrijec Manuel Feller. Odstopil je v finalni vožnji, že po prvi pa je bil samo 15.

Clement Noel v prejšnji zimi ni zmagal niti enkrat. Nazadnje je v Schladmingu 2023. Foto: Guliverimage

Alpsko smučanje, slalom (M), Levi:



1. Clement Noel (Fra) 1:53,98

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,80

3. Loic Meiller (Švi) +0,95

4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +1,05

5. Tanguey Nef (Švi) +1,36

6. Steven Amiez (Fra) +1,46

7. Linus Strasser (Nem) +1,56

8. Alexander Steen Olsen (Nor) +1,65

9. Samuel Kolega (Hrv) +1,77

10. Filip Zubčić (Hrv) +1,78

Odstop v finalu: Manuel Feller (Avt)

Odstop v prvi vožnji: Tijan Marovt (Slo)



Svetovni pokal, skupni seštevek:



1. Henrik Kristoffersen (Nor) 160 točk

2. Alexander Steen Olsen (Nor) 132

3. Clement Noel (100)

3. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 100

5. Atle Lie McGrath (Nor) 82

6. Loic Meillard (Švi) 60

7. Tanguy Nef (Švi) 45

7. Linus Strasser (Nem) 45

7. Alex Vinatzer (Ita) 45

10. Steven Amiez (Fra) 40

10. Žan Kranjec (Slo) 40



Slalomski seštevek:



1. Clement Noel (Fra) 100 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 80

3. Loic Meillerd (Nor)

Hirscher brez finala, Marovt odstopil

Manuel Feller je bil po prvi vožnji šele 15. Foto: Guliverimage S prvo vožnjo uvodnega moškega slaloma je najbolje opravil Noel, le dve stotinki sekunde je za njim zaostal Meillard, tretji pa je bil Steven Amiez iz Francije. Prva proga v Leviju, zelo ledena, je bila za mnoge tekmovalce prezahtevna, saj je bilo veliko število odstopov (29 od 80 tekmovalcev na štartu).

Zvezdniku Marcelu Hirscherju prva vožnja ni uspela, tako da ga nismo videli v finalu. Foto: Guliverimage Povratniku na bele strmine po petih letih Avstrijcu Marcelu Hirscherju se je prvi slalomski nastop ponesrečil in je ostal brez finalne vožnje. Hirscher, ki po novem tekmuje za Nizozemsko, je za najboljšim zaostal nekaj več kot dve sekundi in pol (+2.59). Njegov čas je na koncu zadostoval za 47. mesto. Braathen, ki se je vrnil po enem letu in zdaj tekmuje za domovino svoje mame Brazilijo in nič več za Norveško, je postavil deseti čas prve vožnje.(+0,86). V prvem teku je bil na štartu tudi en Slovenec, a Tijan Marovt je odstopil.

Marovt je sicer imel 13. prvi vmesni čas in 18. drugi, nakar se je zgodila napaka. Trener Sergej Poljšak je po nastopu povedal.

"Ni šlo po željah. Žal je Tijan odstopil. Lahko rečem, da je v zgornjem delu smučal dobro, bil je zelo hiter. Napaka na začetku strmine pa je bila prevelika in to ga je stalo tudi uvrstitve. Proga je bila sicer v dobrem stanju, samo strmina pa je bila zelo načeta. Same uvrstitve tekmovalcev z visokimi številkami v drugo vožnjo, pa pomeni, da je slalomski vrh zelo širok."

Naslednja slaloma bosta konec prihodnjega tedna v Gurglu v Avstriji. Karavana svetovnega pokala se bo nato preselila na drugo stran Atlantika, kjer bodo prvič v sezoni tekmovali tudi specialisti za hitre discipline.

Na prvi tekmi sezone prevladovali Norvežani

Po popolni norveški prevladi na otvoritveni tekmi sezone v Söldnu 27. oktobra, ko so prva štiri mesta na ledeniškem veleslalomu zasedli Alexander Steen Olsen, Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath in Lucas Braathen, ki letos sicer nastopa pod brazilsko zastavo, so smučarji torej z novo tekmovalno zimo nadaljevali na severu Finske. Mali kristalni globus za skupno zmago v slalomu v sezoni 2023/24 brani Avstrijec Manuel Feller.