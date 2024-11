Za Mikaelo Shiffrin je bila to še izmed mnogih zmag v svetovnem pokalu. Shiffrin, ki je trenutno pri 98 zmagah v svetovnem pokalu, lahko mejnik 100 zmag doseže že pred domačim občinstvom v Killingtonu. Od naših je točke svetovnega pokala osvojila še Ana Bucik Jogan. Ta je slalom končala na 22. mestu. V drugi vožnji je bila zelo dobro na poti Andreja Slokar, osma po prvi vožnji, a je na koncu odstopila.

Neja Dvornik je bila na koncu 15. Foto: Guliverimage

Američanka je očitno našla pravo formo

29-letna Mikaela Shiffrin po nekaj težavah s poškodbami v minuli sezoni, ko je bila v skupnem seštevku svetovnega pokala tretja, očitno novo sezono začenja zdrava in v dobri formi. Na uvodnem veleslalomu je bila peta, a slalom je njena najmočnejša disciplina. V tej ima kar osem kristalnih globusov. V Leviju je dobila sedem slalomskih tekem, skupaj v svetovnem pokalu 60. S 97 zmagami v vseh disciplinah je rekorderka, na severu Finske bi se to soboto lahko še približala magični stotici. V prvi vožnji ima številko osem.

"Čudovito je slalomsko sezono začeti z zmago," je bila vesela Shiffrin, ki bo postala botra še osmemu severnemu jelenu na Laponskem. "Bilo je nekaj grbin, malo me je premetavalo, lahko bi bila tudi hitrejša, ampak v zavojih sem bila pravočasna, uspela mi je res solidna vožnja v zahtevnih pogojih na progi. Bilo je zabavno," je še dodala zmagovalka, pa pohvalila tekmici, ki sta preizkušnjo končali na stopničkah: "Katharina je danes 'ubijala' in zelo lepo je, da je znova na stopničkah in to v kakšnem slogu, tudi Lena je smučala zelo dobro."

Lila Lapanja se ni uspela uvrstiti v finale. Foto: SloSki

Po poletnem prestopu iz ameriške reprezentance je v slovenskem dresu debitirala v ZDA rojena Lila Lapanja. Devetindvajsetletna smučarka iz Kalifornije, po očetu slovenskega rodu, je nastopila s slabšim startnim izhodiščem kot 56., a se na progi v zahtevnih pogojih s sneženjem ni znašla. Njen zaostanek 6,08 sekunde za Shiffrin ni zadoščal za še en nastop.

Slovenske nastope je zaokrožila Mariborčanka Nika Tomšič s startno številko 62, ki pa je že takoj po startu povozila količek in je vožnjo končala brez uvrstitve.

"Andreja zna smučati hitro"

"Andreja zna smučati hitro. Rezultat je nujno potrebovala. Žal se ji komplicira in bo treba na naslednji tekmi narediti ponovno iz nič," je po izvrstni prvi vožnji, a odstopu Andreje Slokar v drugi povedal njen trener Boštjan Božič. Tako je bila najboljša Slovenka na tekmi Neja Dvornik s 15 mestom. Njen trener Denis Šteharnik pravi: "Led je prebit. Ni še pokazala svojih najboljših voženj. Še vedno je prisotna zadržanost. Lahko pričakujemo bolj sproščene nastope, to pa pomeni tudi boljše rezultate. Smo zadovoljni, odhajamo z dvignjeno glavo."

Neja Dvornik po nastopu v Leviju (vir: Slo Ski):

Mitja Kunc je komentiral nastop Ane Bucik Jogan za 22. mesto: "Nekega presežka ni bilo. Glede na prvi tek sem pričakoval, da se bo Ana v finalu sprostila, bolj napadala, a se še vedno bori s težavami, ki jih ima že nekaj časa, da ne tekmuje, ne gre v tveganje. Če si ti na tekmi svetovnega pokala zadržan od štarta do cilja, se zaostanek nabira. Vsaj led je prebit. Zdrava je, trenira dobro."

Ana Bucik Jogan po nastopu v Leviju (vir: Slo Ski):

Levi, slalom, končni vrstni red: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:47,20

2. Katharina Liensberger (Avt) +0,79

3. Lena Dürr (Nem) +0,83

4. Anna Swenn-Larsson (Šve) +1,28

5. Camille Rast (Švi) +1,31

6. Zrinka Ljutić (Hrv) +1,33

7. Melanie Meillard (Švi) +1,43

8. Paula Moltzan (ZDA) +1,51

9. Emma Aicher (Nem) +1,54

10. Laurence St-Germain (Kan) +2,25

...

15. Neja Dvornik (Slo) +2,65

22. Ana Bucik Jogan (Slo) +3,11

Odstopila v 2. vožnji: Andreja Slokar (Slo)

Nista se uvrstili v finale: Lila Lapanja, Nika Tomšič (obe Slo) Svetovni pokal, skupno: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 145 točk

2. Katharina Liensberger (Avt)112

3. Federica Brignone (Ita) 100

4. Lena Dürr (Nem) 86

5. Alice Robinson (NZ) 80

...

24. Ana Bucik Jogan (Slo) 19

27. Neja Dvornik (Slo) 16 Slalom: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 100 točk

2. Katharina Liensberger (Avt)80

3. Lena Dürr (Nem) 60

...

15. Neja Dvornik (Slo) 16

22. Ana Bucik Jogan (Slo) 9

Slovenija ima v slalomu trenutno kvoto petih tekmovalk, v ekipi za evropski pokal pa še eno nadarjeno smučarko, ki čaka svojo priložnost. Zamejska Slovenka Caterina Sinigoi je specialistka prav za slalom, a je trenutno še izven prvih 150 na slalomski FIS lestvici.

V nedeljo bodo v Leviju v slalomu tekmovali še smučarji, za Slovenijo le Tijan Marovt.