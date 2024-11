V soboto in nedeljo bosta v Leviju na Finskem na sporedu prva dva slaloma letošnje sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na sobotni ženski tekmi bodo slovenske barve branile Ana Bucik Jogan, Andreja Slokar, Neja Dvornik, Nika Tomšič in prvič v karieri tudi Lila Lapanja. V nedeljo bo prve točke v karieri napadal Tijan Marovt, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Po uvodnem programu v Söldnu, kjer sta bila na sporedu dva veleslaloma, se svetovni pokal v alpskem smučanju nadaljuje na severu Evrope, v Leviju z dvema slaloma. Slovenska reprezentanca je že nekaj časa na Finskem in ima za seboj odlične slalomske treninge, tako da je pripravljena za nadaljevanje sezone.

Prvič bo dres Slovenije oblekla Lila Lapanja. Ameriška Slovenka je junija od Fisa prejela zeleno luč za prestop iz ameriške v slovensko reprezentanco, z deželo na sončni strani Alp pa jo že celotno življenje povezuje oče Vojko Lapanja, ki se je iz Tržiča v mladih letih preselil čez lužo in se ustalil ob Jezeru Tahoe v Sierri Nevadi, kjer si je ustvaril tudi družino. Lila je v preteklosti kot članica ameriške reprezentance večkrat s ponosom govorila o svojih slovenskih koreninah, letos poleti pa se je odločila, da bo v smučarski sezoni nosila kombinezon slovenskih barv. Lapanja sicer nastopa pod okriljem samostojne ekipe, njen trener in serviser je Hrvat Mladen Bezjak, prav tako na svojih plečih kot samoplačnica nosi celotno finančno breme smučarske sezone, kar je bila stalnica tudi, ko je v zadnjih sezonah zastopala reprezentanco ZDA.

Poleti je dobila zeleno luč za nastope v slovenskem dresu. Foto: SloSki

V svoji karieri se je štirikrat prebila med dobitnice točk, nazadnje v lanski sezoni v slalomu v Jasni, je pa sicer štirikratna državna prvakinja ZDA in večkratna slalomska prvakinja severnoameriškega smučarskega pokala Nor-Am. Motivacije ji kljub zahtevnim pogojem in razmeram ne zmanjka. "Treningi v Leviju so bili odlični, predvsem zadnje tri dni je bila snežna podlaga odlična. Imam dobre občutke na smučeh in komaj čakam, da lahko začnem. Sama zelo rada tekmujem, še posebej pa se veselim tekme zdaj, ko bom nastopala za Slovenijo. Nimam velikih pričakovanj, saj sem – po mojem spominu – že šestič v Leviju in vem, kako stvari potekajo na svetovnem pokalu. Vem, da bom imela visoko številko, in se ne obremenjujem s tem. Vedno se poskušam osredotočiti le na smučanje in tehniko," je pred prvo tekmo za SZS dejala Lapanja.

"Zame je zelo pomembno, da ostajam odprta oseba in nimam prevelikih pričakovanj, čeprav vem, da veliko ljudi od mene pričakuje rezultate in jih konec koncev tudi sama, ampak na tej tekmi to ni v prvem planu. Pomembno je le to, da sem izjemno zadovoljna s svojo odločitvijo, da nastopam za Slovenijo, in gledam le pozitivno naprej, ne glede na to, kakšen bo prvi rezultat. Začnimo s sezono," je še dodala 29-letna smučarka.

Ana Bucik Jogan je bila na veleslalomu v Söldnu 21. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ana Bucik Jogan v Söldnu edina s točkami, Marovt osamljeni jezdec v Leviju

Poleg Lapanje bo med glavnimi slovenskimi kandidatkami za največjo bero točk Ana Bucik Jogan, ki je bila na prvi preizkušnji sezone na veleslalomu v Söldnu z 21. mestom edina Slovenka s točkami. "S treningi sem zelo zadovoljna. Imeli smo veliko različnih pogojev, kar je vedno dobrodošlo. Žal letos malce primanjkuje snega v Leviju, tako da smo bili ves čas zgolj na eni progi, to je manjši minus, a smo vseeno imeli zelo dobre razmere za trening. Veselim se tekme. Treba bo odločno napasti – kot vedno – in želim si, da nam bo to dobro uspelo," je povedala Novogoričanka.

Medtem ko bo imela Slovenija v soboto pet predstavnic, pa se bo na nedeljski moški preizkušnji med količke pognal le Tijan Marovt. "V nedeljo nas čaka prva slalomska tekma sezone in se je že zelo veselim, da začnemo tudi s to disciplino. V letošnji sem zamenjal opremo, tako da bi mi še kakšen trening več prišel prav, a kljub vsemu sem se na zadnjih treningih dobro počutil in verjamem, da lahko dobro nastopam in imam v nedeljo eno lepo tekmovanje."

