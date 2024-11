Bela karavana odhaja na Laponsko, kjer ima Shiffrin čredo severnih jelenov

Na slalomu ima Marcel Hirscher višja pričakovanja kot v veleslalomu. Söldenski po-upokojitveni povratek je zaznamoval s 23. mestom.

Bo letos nastopil zadnjič na Finskem? Foto: Guliverimage "V preteklosti je bila ta nervoza ob vrnitvi na tekme neznosna. Tokrat pa sem pomislil, za kaj pravzaprav gre? Vsi smučamo med količki, vsak, kolikor hitro zmore, a pravzaprav ne gre za nič. Nekaj smučarskih tekmovalcev uživa v tem, milijoni gledalcev uživajo ob gledanju. Biti spet del tega je privilegij. Kot tekmovalcu ti je smučanje najpomembnejša stvar na svetu, a tu so otroci, odnosi, prijatelji, kar je res pomembno v življenju. Kar je novo zame, je, da zdaj vidim to širšo sliko in zaradi tega je zame vse skupaj zdaj povsem drugače," je Hirscher za spletno stran organizatorjev tekme v Leviju opisal nove občutke, ki ga prežemajo.

V Levi se bo odpravil z zavedanjem, da bo "z zelo veliko verjetnostjo tokrat zadnjič tam dirkal". Leta 2018 je slavil svojo zadnjo od treh zmag v Leviju, s prednostjo devetih stotink sekunde pred kolegom iz "ekipe" Van Deer Red Bull Norvežanom Henrikom Kristoffersenom.

"Laponska je dom Božička z razlogom"

Ferdla, Lea in gospoda Snega bo, če mu bo čas dopuščal, obiskal na njihovem domu. Foto: Guliverimage Marcel ne skriva svoje ljubezni do Levija: "Smučarska tekma 135 kilometrov severno od arktičnega kroga je preveč oddaljena za množice gledalcev. Osebno menim, da je to tisto, zaradi česar so tamkajšnje tekme tako posebne: narava, severni sij, tišina. Laponska je dom Božička z razlogom. Všeč mi je družinsko vzdušje, način, kako domačini delijo svojo kulturo z nami prek severnih jelenov, psov, iglujev in njihovih tradicionalnih oblačil. In kako lep simbol, ko so zmagovalci botri novorojenemu jelenu," je ob 20. jubileju tekem v Leviju organizatorje pohvalil Hirscher.

"Svoje" severne jelene bi rad vzel s seboj domov, a njihov dom je njihov dom - zato bo Ferdla, Lea in gospoda Snega obiskal na njihovem domu, če mu bo čas dopuščal.

Shiffrin: Nikoli ni očitno in nikoli ni lahko

Sedemkrat je v Leviju slavila ameriška zvezdnica belih strmin Mikaela Shiffrin. Američanka si je na Laponskem ustvarila lepo čredo severnih jelenov. To so Rudolph, Sven, Mister Gru, Ingemar, Sunny, Lorax in Grogu.

Američanka Mikaela Shiffrin si je na Laponskem ustvarila lepo čredo severnih jelenov. Foto: Guliverimage

Shiffrin je sezono odprla s petim mestom na veleslalomu v Söldnu. V Leviju je glavna kandidatka za zmago. Če bi se zavihtela na najvišjo stopničko, bi to bila njena 61. karierna zmaga na slalomih v svetovnem pokalu, in 85. slalomske stopničke. Prejšnji rekorder Šved Ingemar Stenmark je na slalomih 81. stal na stopničkah, ob tem pa vpisal 40 slalomskih zmag.

"Nikoli ni očitno in nikoli ni lahko," je pred Levijem za spletno stran fis-ski.com dejala Shiffrinova.

Pet Slovenk in en Slovenec, Lilo Lapajno čaka debi

Lila Lapanja bo konec tedna nastopila prvič za Slovenijo. Foto: Aleš Fevžer Besede, ki bodo zagotovo opogumile tekmice, med katerimi merijo visoko tudi Slovenke. Na slalomu v Leviju bo nastopilo pet Slovenk, Andreja Slokar, Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, debi v slovenskem dresu čaka Lilo Lapanja, v nedeljo bo na Črni progi Tijan Marovt.

Tekmovalke bodo v naslednjih 16 dneh tekmovale na štirih tekmah svetovnega pokala v tehničnih disciplinah, v treh državah in na dveh celinah (Levi, Gurgl, Killington).

Shiffrin, ki je trenutno pri 97 zmagah v svetovnem pokalu, lahko mejnik 100 zmag doseže že pred domačim občinstvom v Killingtonu. Šestkrat je na Finskem zmagala Slovakinja Petra Vlhova, ki pa po poškodbi kolena še ni pripravljena.