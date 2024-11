Se vrača tudi nekdanja velika tekmica Tine Maze?

Potem ko se je po petih letih na bele strmine vrnil 35-letni Marcel Hirscher in bil na veleslalomu v Söldnu 23., Lucas Braathen po enem letu celo s četrtim mestom, nedavno pa so se pojavile govorice, da o vrnitvi po petih letih razmišlja tudi zdaj 40-letna Lindsey Vonn, se je z vprašanjem, ali bi se vrnila v tekmovalno smučanje, soočila še ena nekdanja šampionka Anna Veith. Petintridesetletnica te možnosti ni zanikala.

Anno Veith pod njenim dekliškim priimkom Fenninger dobro poznamo tudi slovenski ljubitelji alpskega smučanja. Pred desetletjem je bila velika tekmica Tine Maze. V sezoni 2014/2015 je avstrijska smučarka veliki kristalni globus osvojila z 22 točkami prednosti pred Črnjanko. Smučarka iz Halleina pri Salzburgu je v svetovnem pokalu debitirala pri 17 letih, dobila 15 tekem svetovnega pokala, osvojila dva velika in tri male kristalne globuse, ima pa tudi tri zlate kolajne s svetovnih prvenstev.

Bila je velika tekmica Tine Maze. Foto: Guliverimage Po najuspešnejših sezonah je sledila težka poškodba kolena, ki jo je prisilila, da je izpustila celotno tekmovalno zimo 2015/2016. V naslednjih treh sezonah se ni več vrnila med najboljše, zmagala je samo še na enem superveleslalomu (2018). Marca 2020 je stara 31 let oznanila konec tekmovalne kariere, posvetila se je materinstvu in družinskemu poslu. Zdaj pa se vrača v smučarski posel. Sodelovala bo s švicarskim proizvajalcem smuči Kästle. Ob testiranju smuči bo tudi svetovala tekmovalcem, ki nastopajo z njimi.

"Moj vsakdan mi še ne dovoljuje profesionalnih treningov," je možnost vrnitve na tekmovanja zavrnila 35-letnica. Ima dva majhna otroka, tri leta in pol starega Henryja in osemmesečno Lotte. Z možem vodita hotel. Ker z novim pravilom zveze FIS, z možnostjo povabila na tekme svetovnega pokala (wild card) nekdanjim tekmovalcem, kot sta Hirscher in Veithova, ni več treba skozi nižja tekmovanja, da bi dobili možnost nastopa na najvišji ravni, je zdaj možnost povratka precej lažja. "Nikoli ne reci nikoli. Trenutno o tem ne razmišljam, a v življenju nikoli ne veš."