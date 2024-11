Zamejka, ki je začela na plastični progi, včasih potrebuje brco v zadnjico #video

Caterina Sinigoi, 21-letna zamejska Slovenka, ki od letos smuča pod slovensko zastavo, prve zavoje pa je naredila na plastični progi na domači Nabrežini, se bo to zimo prek evropskega pokala skušala prebiti na tekme svetovnega pokala. Seveda z dolgoročnim ciljem: "Kot za vsakega športnika so to olimpijske igre. Cortina je malo preblizu, 2030 pa mislim, da je malo bolj realno." Njena prva disciplina je slalom.

Caterina Sinigoi s svojima glavnima pokroviteljema in dolgoletnim trenerjem Alešem Severjem. Foto: Spintec Po uvodnem veleslalomu v Söldnu se nova sezona v alpskem smučanju nadaljuje ta konec tedna s slalom v Leviju. Na tem bo slovenska ženska ekipa nastopila s polno kvoto vseh petih tekmovalk. To so Andreja Slokar, Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič in debitantka pod slovensko zastavo Lila Lapanja. Slovenija je z novo sezono sicer bogatejša še za eno smučarko, za zamejsko Slovenko Caterino Sinigoi. Enaindvajsetletnica je članica slovenske B-ekipe, oziroma ekipe za evropski pokal. Spomladi je bila na državnem prvenstvu v slalomu na Peci tretja ter v seštevku slaloma in veleslaloma prva v kategorijo do 21 let.

Smučarka iz Nabrežine se je prvič predstavila širši javnosti. "Doma sem iz Nabrežine, kjer imamo plastično progo in že z vrtcem in osnovno šolo smo tja hodili na tečaje. Že takrat mi je bilo smučanje zelo všeč. S sošolci, prijateljicami, prijatelji smo bili prava ekipa. Potem smo se s starši odločili, da smo šli ob sobotah in nedeljah na smučarske tečaje na snegu. Imela sem se lepo. Sem poskusila tudi druge športe, plavanje, odbojko, jadranje … In so mi bili vsi ti športi dolgočasni, niti nisem bila v njih spretna, športi z žogo pa mi niso bili všeč. In odločila sem se za smučanje," je svoje začetke opisala simpatična Caterina Sinigoi, ki se je lani odločila, da domači SK Devin zamenja za nekaj večji SK Gorica, ob koncu minule sezone pa je zamenjala še smučarsko državljanstvo.

Caterina Sinigoi na treningu v Leviju:

"Me je treba vsake toliko brcati v zadnjico"

Caterina Sinigoi na druženju z novinarji, pokrovitelji in podporniki iz SK Devin in SK Gorica. Foto: Spintec "Po vsaki sezoni sem razmišljala, da bi lahko nastopala pod slovensko zastavo. Niti ne vem razloga, zakaj tega nisem naredila prej. Od nekdaj treniram s slovenskim trenerjem. In sem opažala razliko med slovensko in italijansko metodo učenja. Ko si majhen, je kondicija zelo pomembna. In mi smo že od malega predvsem v poletnih mesecih veliko delali na kondiciji. Opažala sem, da drugi klubi tega niso delali. Sicer je prav, da se tudi zabavaš na smučanju, a ko gre enkrat zares, moraš vlagati veliko truda. Jaz sem tak tip, da me je treba vsake toliko brcati v zadnjico. In ta strožja metoda mi bolj ustreza," je uvodoma pojasnila odločitev za prestop v slovensko reprezentanco.

Razloga pa sta še dva: ker je zavedna zamejska Slovenka in ker bi se morda v Sloveniji nekaj lažje prebila na tekme svetovnega pokala. "Pod slovensko smučarsko zvezo bom imela mogoče več možnosti. Tudi pod italijansko sem večkrat nastopila na evropskih pokalih. A ko ti enkrat ne gre, te kar odvržejo. Imaš samo eno priložnost, da se dokažeš. In če tiste ne izkoristiš, te ne pokličejo več. V Sloveniji pa mislim, da bom imela več možnosti, da se dokažem. In seveda tudi zato, ker sem zamejka. Obiskovala sem slovenske šole, tudi moj smučarski klub je bil zamejski," pripoveduje v lepi slovenščini. "Zdaj mi gre slovnica malo slabše, saj že dve leti nisem v šoli in se ne pogovarjam več pravilno slovensko, ampak mi še kar gre," dodaja z nasmehom.

"Prvi svetovni pokal se nikoli ne pozabi"

Že danes bi šla tekmovat v Kranjsko Goro, pravi. Foto: Vid Ponikvar "Letos sem smučala okrog 45 dni, večino v slalomu. V slalomu se počutim pripravljeno." Na začetku decembra jo čakajo prve FIS-tekme in prvi tekmi evropskega pokala v Avstriji. "V evropskem pokalu za slalom ciljam v prvo trideseterico. V veleslalomu pa upam, da bom smučala sproščeno, za rezultat pa še ne vem, ker nas čaka še nekaj dela." Ker bo imela tudi na tekmah evropskega pokala štartno številko okrog 70, bodo uvrstitve med prvih 10 težko dosegljive. Prek teh tekmovanj si bo izboljšala FIS-točke, da bo tako lahko kandidirala za mesto v ekipi za svetovni pokal. Trenutno je na 176. mestu, prebiti se mora med 150. Bi pa lahko nastopila vsaj na januarski slalomski tekmi v Kranjski Gori, kjer bo imela Slovenija možnost nastopa z več kot petimi smučarkami. "Če bi mi zdaj rekli, naj grem tekmovat v Kranjsko Goro, bi šla takoj, ker sem zdaj res v formi. Upam, da bom do januarja še vedno v formi ali v še boljši formi. Ker prvega svetovnega pokala se nikoli ne pozabi." Dolgoročni cilj ni nobeno presenečenje: "Kot za vsakega športnika so to olimpijske igre. Cortina je malo preblizu, 2030 pa mislim, da je malo bolj realno. Bomo videli."

Njen dolgoletni trener Aleš Sever pravi, da je na treningih v Leviju, kjer so imeli zelo težke pogoje, v slalomu smučala zelo dobro. Za primerjavo je imela tam Čehinjo Martino Dubovsko. Nekaj slabše ji gre v veleslalomu, a predvsem zaradi psihološke ovire, saj si v tej disciplini ne zaupa toliko. S Caterino skupaj trenira še druga članica slovenske ekipe za evropski pokal Anja Oplotnik. S članicami slovenske A-ekipe letos ni uspela oddelati skupnega treninga, saj so bile te poleti na pripravah v južni Ameriki. "Letos se še nismo uspeli primerjati. Mi smo že odšli iz Levija, ko so one šele prišle. Če bomo tekom sezone kaj trenirali skupaj, bom zelo zadovoljna in to mi bo gotovo kaj pomagalo, da jih kaj pogledam, da mi dajo kakšen nasvet."

Brez osebnih pokroviteljev primernih treningov članica ekipe za evropski pokal ne bi imela. Tako sta jo zdaj podprli dve podjetji iz lokalnega okolja. "Sponzorirali smo že Caterinino predhodnico, Ano Bucik, pa smučarski klub Gorica, kjer smo generalni pokrovitelj že kakšno desetletje. Naš namen je poiskati športnika, ko je še v fazi, ko ga malokdo vidi. Ko obeta, a še težko dobi pokrovitelja," je poudaril direktor podjetja Spintec, Goran Miškulin. "Verjamemo, da bo uspešna." Dario Štolfa, lastnik trgovine Alternativa Sport, jo pozna že od malega. "Kot bivši predsednik Smučarskega kluba Divin Caterino zelo dobro poznam in mi je pri srcu, da lahko pripomoremo tudi mi k njeni rasti in napredovanju v temu športu. Vem, da je v smučanju športnikom, staršem zelo težko. Želimo ji vse naj naj in da bo čim bolj uspešna."