Lindsey Vonn bi lahko tekmovala na tekmi svetovnega pokala v Beaver Creeku (14. in 15. decembra), kjer je pred 13 leti osvojila svojo prvo zmago v svetovnem pokalu na ameriških tleh. Pri svoji objavi na Instagramu je zapisala, da upa, da ji ameriški dres še vedno ustreza.

Prihod ameriške smučarke bo zagotovo še dodatno popestril letošnjo smučarsko sezono. Spomnimo, da se je po več kot petih letih na tekmovanja vrnil Marcel Hirscher, ko je tekmoval na uvodnem veleslalomu nove sezone v Söldnu. Vrnil se je tudi Lucas Pinheiro Braathen, a po precej krajšem premoru. Umaknil se je le za eno leto, zdaj pa tekmuje pod brazilsko zastavo.

Nazadnje je tekmovala leta 2019

Lindsey Vonn se je upokojila leta 2019, potem ko je osvojila bron na svetovnem prvenstvu na Švedskem. Takrat je dejala, da njeno telo ne zdrži več največjih naporov in da ne more več tekmovati na ravni, kot bi si sama najbolj želela. Zato je prisluhnila svojemu telesu in smuči postavila v kot.

A po operaciji kolena, ki jo je opravila aprila, se počuti veliko bolje in ne čuti bolečin. Prve špekulacije o njeni vrnitvi so se pojavile, ko so jo videli trenirati v Novi Zelandiji. "Trudim se, da ne bi preveč prehitevala, ker moram preskočiti še kar nekaj ovir," je nedavno za New York Times povedala Vonn. A kot kaže, je že pripravljena na največje napore.

Lindsey Vonn je na tekmah svetovnega pokala osvojila 82 zmag. Foto: Guliverimage

Je bomo videli tudi na olimpijskih igrah?

Lindsey Vonn ni izključila nastopa na zimskih olimpijskih igrah leta 2026 v Milanu in Cortini. "Vedno sem uživala na tekmah v Cortini, kjer sem bila zelo uspešna. Ne vem, kaj bo v naslednjih mesecih ter naslednjem letu in pol. Trenutno ne morem reči, ali je to sploh možnost."

Vonn je trikratna dobitnica olimpijske medalje, vključno z zlato v smuku in bronom v superveleslalomu na igrah v Vancouvru 2010 ter bronom v smuku na igrah v Pjongčangu 2018. Je tudi štirikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala ter ima osem medalj s svetovnih prvenstev. Zadnjo kolajno je osvojila 10. februarja 2019, smukaški bron, kar je bil tudi njen zadnji tekmovalni nastop v karieri. (STA)

