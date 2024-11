Tina Maze o Lindsey Vonn. In če njo vprašamo, ali bi se vrnila?

Vrnitev Lindsey Vonn na treninge in napoved Američankine vrnitve tudi na tekme svetovnega pokala je komentirala njena nekdanja tekmica Tina Maze. In če bi njo vprašali, ali bi se vrnila?

Lindsey Vonn v svetovnem pokalu pred 20 leti Foto: Guliverimage Govorice so postale realnost, ko je Lindsey Vonn v sredo sporočila, da bo izkoristila novo možnost posebnega povabila (wild card) in se po petih letih vrnila v tekmovalno smučanje. Danes 40-letna Američanka je zaradi poškodb kariero z 82 zmagami v svetovnem pokalu, štirimi velikimi in 16 malimi kristalnimi globusi sklenila po sezoni 2018/2019. Po menjavi kolena ne čuti več bolečin, tako je uspešno opravila poletne treninge na Novi Zelandiji, kar ji je dalo dovolj samozaupanja, da znova nastopi v svetovnem pokalu. Načrt je že sredi decembra, ko bosta v Beaver Creeku v Koloradu na progi ptic roparic smuk in superveleslalom.

"Nič je ne veže, da bi morala ostati doma"

Lindsey Vonn je bila serijska šampionka. Foto: Getty Images Ena nekdanjih tekmic dobitnice treh olimpijskih kolajn in osmih kolajn s svetovnih prvenstev Tina Maze je napoved Američankine vrnitve pospremila z mešanimi občutki. "Mislim, da se po operaciji kolena počuti veliko bolje. Ker ne čuti več bolečine, se je vrnila in lahko trenira celo bolje kot prej. Lahko se je vrnila tudi, ker je nič ne veže, da bi morala ostati doma," je dejala v izjavi za italijanski Eurosport. Črnjanka je tudi sama zgodaj končala tekmovalno pot. Ko je imela 32 let (2015), poslovilno tekmo je v Mariboru odpeljala leta 2017. Zadnja leta se Mazej posveča materinstvu, v vlogi strokovne komentatorke pa dela za Eurosport. O Vonnovi je še povedala, da je za vrnitev potreben tudi denar. "In s tem nima težav. Njen povratek je dober za vse. O tem zdaj vsi govorimo in smučanje potrebuje malo šova. V zadnjem času sicer zmaguje prav šov. Glede tega sem skeptična. Da bi bil šport zanimiv, potrebujemo oboje, tudi šov. Zanjo sem vesela, da se vrača. Najprej mora trenirati, spoznati ostala dekleta, videti, kako hitra je lahko. Korak za korakom."

Tina dodaja, da bo spremljala Američankin poskus vrnitve. Očitno pa je tudi sama pričakovala vprašanje, ali razmišlja o vrnitvi. Je leto starejša od nekdanje tekmice. "Če mi postavite še kakšno vprašanje, ali se jaz vrnem, vam pošljem račun," je zaključila v smehu.