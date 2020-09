Slovenski smučarji v novih vlogah

Štirje posamezniki, štirje različni cilji. Žan Kranjec se je že dodobra ukoreninil v najožjo veleslalomsko elito, a še čaka na zadnji preboj, ki bi mu omogočil konkurenčnost v prav vseh razmerah in s tem napad na prvo kolajno na velikem tekmovanju ali v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Štefan Hadalin sicer ima kolajno z velikega tekmovanja, kombinacijsko srebro s SP 2019, a mu ni do spanja na lovorikah, temveč stavi na večletni projekt slalomske stabilizacije in preboja med najboljše.

Video: Kranjec o Hadalinu, Hadalin o Kranjcu



Ana Bucik je po drugi strani premagala krizno obdobje in lani obrnila smer svoje rezultatske krivulje. V novi sezoni bo poskušala v obeh tehničnih disciplinah storiti še nekaj korakov naprej. Veliko priložnost pa v preizkušnjah nove zime vidi tudi Tina Robnik, ki se je lani vrnila med veleslalomske prvokategornice in se približala celo odru za zmagovalce. Stopničke bi bile zanjo lahko povsem realen etapni cilj nove zime.

Omenjena četverica je v preteklih tednih kar nekaj treningov opravila skupaj, saj sta trenerja Klemen Bergant in Sergej Poljšak večkrat združila moči. Oba imata namreč pod svojo taktirko le dva smučarja. Hadalin in Kranjec sta že izkušena smučarska sopotnika, ob "osamosvojitvi" Mete Hrovat in Neje Dvornik pa sta se v ekipi le dveh znašli tudi Bucikova in Robnikova.

Video: Bucikova o Robnikovi, Robnikova o Bucikovi



Moška tehnična ekipa je končala nov sklop treningov v Saas Feeeju. Dekleti ostajata na švicarskem ledeniku. Še naprej pa na ledeniškem prelazu Stelvio trenira moška ekipa za hitri disciplini.