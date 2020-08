Vrnitev na smuči kot velika zmaga

Še natančno 50 dni nas loči od začetka nove smučarske sezone. Ta se bo, vsaj tako je predvideno, znova začela z dvojnim veleslalomskim programom v Söldnu. Daljše pripravljalno obdobje imajo na voljo slalomski specialisti, medtem ko pa je štart hitrih disciplin po odpovedi severnoameriške turneje zavit v meglo. Priprave v glavnini taborov medtem nemoteno potekajo naprej. Med pisano mednarodno smučarsko združbo pa sta po daljšem času tudi Stephanie Brunner in Ragnhild Mowinckel.

Kar 17 mesecev je na trenutek vrnitve na smuči čakala 27-letna dvakratna olimpijska podprvakinja Mowinckel, ki se je poškodovala tik pred koncem sezone 2018/19, nato pa se je njena rehabilitacija dodobra zapletla. Kar dvakrat je prestala operacijo kolena. Zato je bila pred dnevi, ko je v smučarski dvorani Lorenskog opravila prve zavoje, še toliko bolj vesela. Kot bi slavila novo zmago. Prve in do zdaj edine se je sicer veselila tik pred poškodbo – 9. 3. 2018 na veleslalomu v Oferschwangu.

Kaj pa Slovenci? V polnem smučarskem pogonu so trenutno tudi slovenski reprezentanti. Tako moška kot ženska ekipa za tehnični disciplini sta se ta teden vrnili v Saas Fee. Tam z rojaki vnovič trenira tudi Meta Hrovat. Kar nekaj švicarskih kilometrov je v tem mesecu zbrala Ilka Štuhec. Moška ekipa za hitri disciplini pa je daljši smučarski post prekinila na ledeniku Stelvio.

Zadovoljstva po vrnitvi na sneg pa ne skriva niti leto mlajša Stephanie Brunner. "Najsrečnejša punca na svetu," je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram zapisala specialistka za tehnični disciplini, ki je do zdaj enkrat stala na odru za zmagovalke. Več kot stopničk je vknjižila poškodb. V letu in pol si je namreč kar trikrat poškodovala koleno, in sicer marca 2018 ter januarja in avgusta 2019. Avstrijka se je sicer med rehabilitacijo odločila za zamenjavo proizvajalca smuči. Izpod Headove se je preselila pod streho Atomica.