Slovenci v pogonu, okužena Hrvata v karanteni

Slovenska moška smukaška reprezentanca se je na ledeniku Stelvio vrnila na sneg. Kdaj jih čaka začetek sezone, Boštjan Kline in tekmovalci ne vedo. Podobno velja za Ilko Štuhec, ki se je začasno vrnila iz Švice. Tja pa se vračajo specialisti za hitri disciplini, ki vendarle razpolagajo z datumom prve tekme. Žan Kranjec in Štefan Hadalin se po nekajdnevnem domačem oddihu in kondicijski vadbi v sredo vračata v Saas Fee. Dan zatem bosta tam znova trenirali tudi Ana Bucik in Tina Robnik, s katerima se je pred kratkim na snegu povezala tudi Meta Hrovat, ki sicer deluje v individualni ekipi.

Video: Trening Žana Kranjca

Pravilo zgodnjih ur

Glavna trenerja tehničnih ekip Klemen Bergant in Sergej Poljšak sta pred vnovično selitvijo v Švico zadovoljna z zadnjim sklopom vadbe, ki se je zaključila pretekli petek. Vseeno pa ne tajita, da bi luknje za količke raje vrtala na južni polobli, ki omogoča bolj raznoliko vadbo, prave zimske razmere, smučanje na ugodnejši nadmorski višini in predvsem prijaznejši urnik. Tako pa se pred vrati gondolske žičnice zdaj pozdravljata že ob 4.45. Prva vožnja za smučarje je nato sporedu ob 6.30, zadnja pa, če podlaga ni preveč zmehčana, pa bo 10.00.

Tina Robnik trenira za prvi napad na stopničke. Foto: Reuters Da se ne bi ponovil hrvaški scenarij

Veliko pozornosti v slovenskem taboru namenjajo tudi varnostnim ukrepom, ki jih narekuje boj proti koronavirusu. "Tudi v apartmajski hiši na hodnikih nosimo maske," pravi Bergant, ki si seveda ne želi hrvaškega scenarija. Specialista za tehnični disciplini Filip Zubčić in Istok Rodeš sta se namreč okužila z virusom, tako da sta v karanteni. Nova težava pa ju nato čaka ob vrnitvi v Švico, saj se je Hrvaška vmes znašla na rdečem seznamu. Na težavo so naleteli tudi Španci, ki so pod Saas Feejem najeli hišo, po prihodu pa bodo morali na snežne treninge čakati v karanteni.

Koristna primerjava s fantoma

"Sledimo vsem varnostnim ukrepom. A ko treniramo, o koronavirusu ne razmišljamo. Pripravljamo se, kot da bo 17. oktobra načrtovana prva tekma povsem normalno na sporedu. Podobno velja za nadaljevanje sezone. Tekme bodo. Upam, da jih bo čim več," pa pripoveduje Sergej Poljšak. In kakšno je trenutna raven pripravljenosti v slovenskem taboru? "Za ta čas zelo dobra. Tako Ana kot tudi Tina poskušata ohranjati smučarsko kontinuiteto, ob tem pa se posvečati pomanjkljivostim, ki smo jih zaznali v preteklosti. Zdi se, da gre vse skupaj v pravo smer. Zelo koristno je tudi sodelovanje z moškim taborom. Verjamem namreč, da je za dekleti zelo dobrodošla primerjava s Hadalinom v slalomu in Žanom v veleslalomu," odgovarja novi trener ženske tehnične ekipe, ki v prihodnjih tednih nekaj izzivov vidi tudi pri iskanju pravih nastavitev.

Video: Trening Štefana Hadalina



Ledeniška klasika

Zadovoljen je tudi Bergant. "So dobri, so slabi dnevi. To je ledeniška poletna klasika. A do sedaj smo naredili veliko. Ne le v tehničnih disciplinah. Fanta sta trenirala tudi superveleslalom. S trenutnim smučarskim stanjem obeh sem zelo zadovoljen. Za Kranjca bi dejal, da ne potrebuje prav veliko časa za preskok na vrhunsko smučanje. Tudi Hadalin je videti dobro. Pot do sezone je še dolga. Treba bo dobiti še nekaj odgovorov, v tem trenutku je vse skupaj videti obetavno," razmišlja šef moškega tehnično usmerjenega dvojca, ki je do danes vknjižil 17 dni na snegu. Do prve tekme jih bo še kar nekaj. Do takrat pa bo pestro tudi v smučarskih funkcionarskih krogih, kjer se zavedajo, da nova sezona še zdaleč ne bo povsem običajna.

Sezona le v Evropi?

Severnoameriška turneja s tekmami v Lake Louisu, Killingonu in Beaver Creeku je že odpovedana. Podobne usode bo verjetno deležna tudi olimpijska generalka v Yanqingu. Toda pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so trdno odločeni začeti sezono in jo v spremenjeni obliki, verjetno le s tekmami v Evropi, tudi izpeljati. Osnutke novega koledarja gre pričakovat že v septembru, potrditev v začetku oktobra, prvi preizkušnji pa sta načrtovani za 17. in 18. oktober na ledeniku Rettenbach nad Söldnom.

Smučarski "mehurček"

Na tekmah v Söldnu so se že sprijaznili z dejstvom, da na tribunah ne bo gledalcev. Podobno bo po vsej verjetnosti tudi na preostalih tekmah. Pri FIS pa medtem pripravljajo načrt o smučarskem "mehurčku", ki pa bo zaradi večjega števila prizorišč seveda težje izvedljiv kot v primeru lige NBA v Orlandu ali ob zaključku nogometne lige prvakov v Lizboni. A smernice, ki ji je vodstvo mednarodne zveze poslalo panožnim zvezam, so jasne. Kažejo težnjo po manjšem številu spremljevalnih štabov, stalnih testiranjih na novi koronavirus in odgovornosti vseh deležnikov.

Stroški na reprezentančnih plečih

Pri FIS so sodelujoče na tekmah razdelili v štiri skupine (tekmovalne ekipe, uradne osebe FIS, akreditirane osebe in lokalni organizatorji). Vsi sodelujoči bodo morali za vstop v sistem na posameznem prizorišču predložiti negativen test (covid-19), ki ne bo smel biti starejši od 96 ur. Dosežen je bil dogovor z Wado, po katerem bo ob dopinškem testiranju potekala tudi analiza krvi za prisotnost morebitnih protiteles. Tudi na prizoriščih bodo smučarji stalno testirani, obstaja pa še možnost uvedbe aplikacije za sledenje okužbam. V krovnih organizacijah, tudi pri Smučarski zvezi Slovenije, pa se ob tem upravičeno bojijo večjih stroškov zaradi stalnih testov.