Ko je marca udaril prvi val novega koronavirusa, so bili v smučarskem svetu razočarani nad predčasnim koncem sezone, a vseeno prepričani o tem, da so jo v primerjavi s poletnimi športi še dobro odnesli. Verjeli so, da se bodo razmere do začetka nove zime že umirile, zdaj pa je jasno, da bo covid-19 vplival tudi na dogajanje v sezoni 2019/20.

Na južni polobli kot po tekočem traku odpovedujejo tekme nižje ravni. Koledar svetovnega pokala medtem ostaja nespremenjen, a je težko verjeti, da bo ostalo pri prvotnem načrtu. Že prvi prireditelj je moral dva meseca pred tekmama sprejeti odločitev o organizaciji brez prisotnosti gledalcev. V Söldnu, kjer sta uvodna veleslaloma predvidena za 17. in 18. oktober, bodo odpovedali tudi vse spremljevalne prireditve in tako uredili prvi smučarski "mehurček". Za Tirolce bo to velik udarec, saj se lahko vsako leto pohvalijo z dobrim obiskom, lokalni gostinci pa v tem obdobju dobro zaslužijo.

Na ravni Mednarodne smučarske zveze pa medtem pospešeno poteka priprava rezervnih načrtov za nadaljevanje sezone. Prenovljeni koledar sezone naj bi bil na voljo septembra, ukrepi pa gredo v smer organizacije tekem brez gledalcev, predvsem pa v manjšem številu smučarskih središč. Pri FIS naj bi se osredotočili na tekme v Evropi.