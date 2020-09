Mikaela Shiffrin se podaja v (ne)znano

Najboljša alpska smučarka zadnjih let Mikaela Shiffrin se po kondicijskih treningih v Koloradu in prvih smučarskih kilometrih v Oregonu zdaj seli na evropsko celino. V znano okolje, a v neznanih razmerah. Čaka jo edinstvena sezona, a ponovno tudi status absolutne favoritke.

Natančno 220 dni je minilo od zadnjega smučarskega nastopa Mikaele Shiffrin. Končal se je tako kot skupno že kar 66 na vsega 176 tekmah. Z zmago. Po superveleslalomski tekmi v Banskem pa se je za prvo damo svetovnega pokala začela kalvarija. Smrt očeta Jeffa, umik iz svetovnega pokala, spopadanje s psihičnimi težavami in poskus vrnitve, ki ga je nato preprečil novi koronavirus.

Smučarska zvezdnica iz Kolorada, ki je ob predčasnem koncu sezone marca dopolnila 25 let, je poleti večkrat spregovorila o spopadanju z novo realnostjo. Vzporedno z urejanjem osebnih misli in privajanjem na življenje brez očeta, s katerim je bila tesno povezana, je bila prisiljena sprejeti tudi nova pravila smučarske igre. To bo še nekaj časa narekoval novi koronavirus.

Foto: Getty Images Tudi v ameriškem taboru so morali namreč letos odpovedati pot na južno poloblo. Svoje poletno zatočišče so Shiffrinova in rojaki našli v smučarskem središču na vulkanski gori Mount Hood, vzhodno od Portlanda v zvezni državi Oregon. A ob približevanju prve tekme nove sezone (Sölden naj bi uvodna veleslaloma sezone gostil 17. in 18. oktobra) je vodstvo reprezentanc pripravilo logistični načrt za selitev v Evropo.

Američani tako te dni menjajo bivalno celino, pri čemer pa vodstvo zveze skrbno pazi na vse protokole, povezane s covid-19 v Švici, Italiji in Avstriji, saj trenažnih dni ne želijo zapraviti v karanteni. Specialisti za hitri disciplini naj bi se v ZDA vrnili v začetku oktobra, ko naj bi bile na voljo proge v Copper Mountainu, medtem ko pa Shiffrinovo čaka dolgotrajnejše evropsko bivanje s prvim sklopom tehničnih tekem.

Jasno je že, da letos tekem svetovnega pokala v Severni Ameriki ne bo. Pričakovati gre, da bo odpovedana tudi olimpijska generalka na Kitajskem. Nova sezona naj bi tako potekala v omejenem obsegu, le v evropskih smučarskih središčih in ob poostrenih ukrepih, kar pomeni brez spremljevalnih prireditev, prisotnosti gledalcev, le spletni sestanki trenerjev, novinarske konference na daljavo … Natančnejši protokol in spremenjen koledar bosta sicer znana v tem mesecu, jasno pa je, da bodo morali svoj način delovanja še posebej prilagoditi prav Američani.

Foto: Getty Images

A ne glede na to, kakšna bo nova sezona, katere vrhunec naj bi bilo februarsko svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo, je jasno, da Shiffrinovo znova čaka vloga prve favoritinje. Sama se sicer po očetovi smrti izogiba pogovorom o ciljih, a v njenem tekmovalnem delovanju nikoli ni bilo prostora za zadržan pristop. Letos je brez globusa v prvi vrsti ostala zaradi izpuščenih tekem. V polni tekmovalni aktivnosti pa ji pred tem tri leta velikega globusa ni mogla ogroziti nobena tekmica.

Status nepremagljivosti krepi predvsem njena konkurenčnost v vseh disciplinah. Do zdaj sicer še ni prišla do ravni Tine Maze, ki je v svoji rekordni sezoni 2012/13 nastopila prav na vseh tekmah in bila vselej kandidatka za vrh. Tudi zaradi težav z anksioznostjo skrbno izbira tekme, ki se jih udeležuje, a se vseeno ustvarja vtis, da ima še dovolj manevrskega prostora, ki bi ga lahko izkoristila ob resni grožnji tekmic s Slovakinjo Petro Vlhovo in Italijanko Federico Brignone na čelu.