Nejevoljni Flisar: Švicar lahko trenira, jaz pa naj ga gledam čez mejo

V nasprotju s številnimi smučarji, ki jih je lani v predčasen konec sezone prisilila epidemija koronavirusa, je Filip Flisar sezono sklenil po padcu v Fjallu in poškodbi veziva, ki ovija mišico. Več kot sedem mesecev pozneje je sicer nekdanji svetovni prvak zdrav, a mu skrbi povzroča nekaj drugega. "Ni tako, kot bi želel," o pripravah na novo sezono pripoveduje 33-letni Mariborčan, ki je del priprav opravil v Švici. Če bi se zdaj želel vrniti tja, bi moral zaradi slovenske uvrstitve na rdeči švicarski seznam v 14-dnevno karanteno. Po drugi strani pa trenutno prog za kros v Avstriji ni na voljo.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Še dobro, da sem 'freestyler'. Zakaj? Če je bil do zdaj to delni prosti slog, bo letos čisti prosti slog. Nihče ne ve nič. Prilagajali se bomo sproti. Bo, kar pač bo," z rameni skomigne veteran v svetovnem pokalu, ki se bolj kot vloge "manj pomembne panoge" znotraj FIS, kar bi pomenilo, da bodo protokoli znani dokaj pozno, boji neenakovrednih pogojev v pripravah. "Ni pošteno. Švicar lahko trenira vsak dan, jaz lahko le kukam čez mejo. FIS za to ni mar. Tekme bodo že izpeljali, saj jim je to v interesu zaradi prodaje tekmovalnih pravic," je nejevoljen Flisar.

Do danes ima v nogah le dobrih deset dni na snegu, kar je za vsaj 30 odstotkov manj od tudi najskromnejših želja. "Malce se zanašam tudi na svoje izkušnje. Na račun tega imam lahko v pripravah celo kakšen smučarski dan manj, pa se to ne bo poznalo. A treba je trenirati. Skrbi me, kaj bodo prinesli prihodnji tedni," proti zimi pogleduje zmagovalec sedmih tekem svetovnega pokala, ki bi moral novo sezono odpreti 3. decembra v Val Thorensu.

Je v zadnjih mesecih, ko so ga mučile zdravstvene težave, omejitve gibanja, koronski protokoli in podobno, kdaj pomislil, da bi dvignil roke od tekmovalnega športa? "Ne bom dejal, da se motivacija malo ne skrha. Nisem več star 20 let. Za menoj je veliko sezon. Na stara leta se mi ne da ubadati z življenjem v negotovosti. Za svoje športno udejstvovanje veliko plačujem, zato bi šlo, če bi mi nekdo decembra dejal, da sezone ne bo, veliko v prazen nič. A to je šport," odgovarja.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Med vsesplošno karanteno se je prelevil v družinskega človeka, čeprav ga je ves čas vleklo tudi na kolo. Priznava pa, da bi v tistem obdobju bolj potreboval kakovostno rehabilitacijo, ki pa je bila zanj nedosegljiva. "Posledično je bila rehabilitacija dolgotrajnejša. Moje telo se celi počasneje. A pomembno je, da se zdaj počutim dobro," pripoveduje nekdanji alpski smučar, ki že dvanajst let nastopa v krosu.

Od njegovih najboljših sezon je minilo že kar nekaj časa. Konkretno od malega globusa osem let, od zlata na svetovnem prvenstvu pet let, eno manj od zadnje zmage v svetovnem pokalu. Je pa zato lani znova stal na stopničkah. Verjame tudi, da še lahko meša štrene najboljšim. Tudi zaradi tega je podaljšal kariero. Uradno za eno sezono, ne gre pa verjeti, da bi se nato poslovil tik pred olimpijsko zimo, tako da lahko pričakujemo, da bo po Vancouvru, Sočiju in Pjongčangu nastopil še v Pekingu.