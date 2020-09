Za OI v Pekingu že zgrajen tekaški in biatlonski center

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski organizatorji so sporočili, da so že zgradili center za smučarske teke in biatlon, na katerih se bodo borili za olimpijska odličja na zimskih igrah v Pekingu, ki se bodo začele 4. februarja 2022, manj kot šest mesecev po zaključni slovesnosti poletnih OI prihodnje leto v Tokih.

Vsi objekti za OI v Pekingu bodo nared do konca letošnjega leta, so ponovno zatrdili Kitajci, ki so pred tem že pripravili uspešne poletne igre leta 2008.

Objekti za biatlon, smučarske teke in tekaški del nordijske kombinacije bodo del kompleksa Zhangjiakou v provinci Hebei, ki je 220 km oddaljena od centra Pekinga.

Tam bodo podelili 11 kompletov medalj v biatlonu in 12 v smučarskem teku. V bližini so tudi skakalnice in tekmovališča za deskanje na snegu.

Tekmovanja na OI bodo potekala v treh večjih središčih, poleg kitajske prestolnice in Zhangjiakou še v Yanqinguju, 90 km od Pekinga, kjer bodo alpsko smučanje, sankanje in bob.

