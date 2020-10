Söldenska ledeniška uvertura s prižgano zeleno lučjo

Organizatorjem vsakoletnega tradicionalnega uvoda v novo sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu so prižgali zeleno luč. Iz Mednarodne smučarske zveze (Fis) so sporočili, da je njihov snežni kontrolor razmere na progi ter stanje snežne podlage na ledeniku Rettenbach, kjer bosta 17. in 18. oktobra veleslaloma, ocenil kot pozitivne.

Trenutno tako kaže, da razmere, na katere imajo organizatorji vpliv, ne ovirajo načrtovane izvedbe štirih veleslalomskih voženj. Alpske smučarke bodo tekmovale v soboto, 17. oktobra, moški pa naslednji dan, torej 18. oktobra.

Če so vremenske in snežne okoliščine trenutno na strani organizatorjev svetovnega pokala, pa bosta uvodni tekmi nove zimske sezone prvič potekali v znamenju težkih razmer zaradi pandemije novega koronavirusa.

Na startu preizkušenj v pogorju Ötztala ne bodo dovolili prihoda gledalcev. V Söldnu bodo pozorni tudi na to, da bodo imele posamezne skupine ljudi, ki so nujne za samo izvedbo tekmovanja, čim manj medsebojnih stikov in, če že, potem le pod posebnimi higienskimi in varnostnimi predpisi.

V Söldnu bodo od Slovencev nastopili Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Neja Dvornik, Žan Kranjec in Štefan Hadalin.