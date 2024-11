Gurgl še nima dovolj snega za izvedbo slalomov

Lani so bili prav v Gurglu na delu okoljski aktivisti. Foto: Guliverimage Nova tekmovalna zima se je za alpske smučarje in smučarke začela konec oktobra na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. S snegom in pogoji ni bilo težav, na moški tekmi smo videli odstop Marca Odermatta in trojno zmago Norveške ter četrto mesto njihovega nekdanjega rojaka Lucasa Pinheira Braathna, na ženski pa je slavila Italijanka Federica Brignone. Skromen vtis slovenskih smučark (točke samo 21. Ani Bucik) je s šestim mestom popravil Žan Kranjec. Nova priložnost za točke bo naslednji konec tedna, ko sta 16. in 17. novembra v Leviju na Finskem na sporedu ženski in moški slalom. Enak spored je predviden 23. in 24. v Gurglu v Avstriji, a sta tamkajšnja slaloma vprašljiva.

Zima je v srednjo Evropo letos sicer prišla zelo zgodaj, saj je dvakrat snežilo že septembra, tudi v prvi polovici oktobra so bile gore pobeljene. A je sneg skopnel in je v zadnjih dveh tednih tudi krepko višje od 2.000 metrov povsem jesensko. Iz Gurgla, ki je nedaleč od Söldna v Ötztalu, sporočajo, da so nekoliko zaskrbljeni. Trenutno nimajo dovolj snega za izvedbo tekem, samo na progi je nekaj umetnega snega, vse okoli pa je zeleno. "Imamo še 18 dni in sem prepričan, da bomo naredili vrhunsko progo," je za Tiroler Tageszeitung sebe in svoje sodelavce bodril vodja organizacijskega odbora Alban Scheiber. Temperature so zdaj sicer padle, tako da bodo lahko vsaj začeli delati umetni sneg. Potrebujejo pa vsaj pet ali šest zelo mrzlih noči za umetne zasneževanje.