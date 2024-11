Avstrijski mediji poročajo o presenečenju v koledarju evropskega pokala za alpske smučarke. Drugi konec tedna v marcu se bodo dekleta vrnila na slovito prizorišče v Kitzbühel, kjer so zadnjič uradno tekmovala leta 1961, medtem ko se moška karavana tam ustavi vsako sezono, ko vrhunec dogajanja za pokal Hahnenkamm vselej predstavlja smukaška preizkušnja.

Zdaj bodo na svoj račun prišle tudi alpske smučarke, a ne na najvišji tekmovalni ravni v svetovnem pokalu, pač pa v evropskem pokalu. Osmega in devetega marca prihodnje leto bodo v Kitzbühlu tekmovale na dveh superveleslalomih. Štart je predviden po Mišnici, sicer najbolj strmem delu moškega smuka, ki ima naklon kar 85 stopinj, cilj pa na delu Oberhausberg, tik pred ključno točko moške dirke, pišejo Avstrijci.

"Datum na koledarju je bil prost in odločili smo se, da ženskam ponovno ponudimo naš oder," je za Tiroler Tageszeitung dejal predsednik Smučarskega kluba Kitzbühel Michael Huber in dodal, da je bila vrnitev ženskih dirk na to prizorišče vselej "projekt blizu našega srca".

Predsednik smučarskega kluba na avstrijskem prizorišču se je pošalil, da bi bilo tekmovanje lahko mikavno za vrnitev Lindsey Vonn. Foto: Guliverimage/Getty Images

Avstrijci menijo, da bi superveleslalomski dvojček lahko privabil specialistke hitrih disciplin iz svetovnega pokala, saj bo tisti konec tedna svetovnega pokala rezerviran za tehnične discipline.

Huber se je pošalil, da bi morda lahko videli celo 40-letno Lindsey Vonn: "Obstaja ena oseba, ki bi se morda želela vrniti. Mogoče bi bili tekmi zanimivi zanjo." Vonnova je lani na spektakularen način opravila z najtežjo progo na svetu, presmučala jo je ponoči pod žarometi.

Zadnjič so bile ženske tekme v Kitzbühelu leta 1961, ko je na slalomu in smuku zmagala Traudl Hecher. Pozneje (1990 in 1998) so tekme poskušali vrniti na to prizorišče, a so načrti zaradi vremena in razmer na progi padli v vodo.