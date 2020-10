Po negativnih rezultatih testiranj na novi koronavirus so slovenski alpski smučarji prejeli še zadnjo zeleno luč za nastop na uvodnih dveh veleslalomih nove sezone, ki bosta ob koncu tedna v zaostrenih varnostnih razmerah potekala na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Na štartu bo šesterica, z največjimi pričakovanji pa Žan Kranjec, Meta Hrovat in Tina Robnik.

Ženska ekipa v "ledenem zaboju" Söldnu, moška v Schnalstalu oziroma Val Senalesu. Slovenski alpski smučarji odštevajo zadnje dneve do veleslalomskega odprtja sezone 2020/21. Čeprav že kar tradicija velela, da ga gosti Sölden, pa bo letošnja ledeniška uvertura na Tirolskem vendarle precej drugačna kot v preteklosti. Brez gledalcev, s skromnejšo novinarsko spremljavo, s skorajda izkoreninjenim spremljevalnim programom, predvsem pa z novimi varnostnimi smernicami.

Tudi zaradi tega so v slovenskem taboru tokrat čakali na dve zeleni luči. Prvo je po ogledu terena že pretekli teden prižgal snežni kontrolor FIS, drugo so Slovenci ugledali v torek zvečer, ko so prejeli negativne rezultate testiranj za covid-19. Prav negativni testi bodo skozi celotno sezono stalna vstopnica na prizorišča tekem svetovnega pokala.

Kranjec med favoriti

"Že v pripravljalnem obdobju smo se držali vseh smernic. Med sezono bo podobno. Hkrati pa se trudimo osredotočenost ohranjati pri smučanju," o novi smučarski realnosti razmišlja Žan Kranjec, ki bo na prvi postaji sezone osrednji slovenski adut. Navsezadnje je bil lani v Söldnu tretji, hkrati pa je bil do konca skrajšane sezone v igri celo za mali kristalni globus. Ker je v pripravljalnem odboju izpolnil vse načrte, upravičeno znova meri proti vrhu.

"S trenutnim smučanjem sem zadovoljen. O tem me prepričujejo tudi primerjalni časi na treningih, kjer vidim, da sem konkurenčen. Tudi na podlagi lanske sezone sem lahko odločen in samozavesten. Vem, da spadam med najboljše. Lahko se borim za najvišja mesta ali celo za globus. Motiv ni sporen. Sem pa z mislimi predvsem pri samih smučarskih izvedbah. Moj prvotni cilj je povezan s tem, da vsako vožnjo opravim na najvišji ravni svojih zmožnosti," pripoveduje eden od favoritov nedeljske tekme.

Tina Robnik: lani v Söldnu kot najboljša Slovenka enajsta Foto: Getty Images

Vsaj med deset

Že dan pred tem pa bosta visoko merili Meta Hrovat in Tina Robnik, 9. in 15. veleslalomistki pretekle sezone. Pod dodatnim pritiskom bo predvsem prva, saj bo to prva preizkušnja po selitvi v samostojno pripravljalno ekipo. "Odgovornost je zaradi dela v novi ekipi večja. Gre tudi za dodatno utež. Zdaj, ko vstopam v sezono, jo moram pustiti za seboj. To sicer ni vedno povsem preprosto. Imam pa čisto vest. Storila sem, kar sem morala, zato se lažje prepustim toku sezone," o novem izhodišču razmišlja Hrovatova, ki se je z novim trenerjem Matijo Grašičem in svetovalcem Juretom Hafnerjem v iskanju skritih zalog lotila predvsem linijskih sprememb pri vhodih v zavoje ter izboljšav pri štartih in drsenju v ravninskih delih.

"Zadovoljna sem s pripravljalnim obdobjem. Osebno sem vesela, da je minilo brez zdravstvenih težav. Posledično sem lažje gradila samozavest. Storila sem, kar se storiti da. Res je sicer, da söldenska tekma vsako leto pride morda kar prezgodaj. A verjamem, da sem na letošnjo dobro pripravljena," je odločna Kranjskogorčanka, ki o rezultatskih usmeritvah že pregovorno ne govori, zato pa je njen trener Grašič dejal, da svojo varovanko pričakuje vsaj med deseterico.

Pravi preizkus na tekmovalni progi

"Zanimajo nas mesta med 15. V Tininem primeru celo malce višje," pa na vprašanja o rezultatskih vprašanjih odgovarja novi glavni trener ženske tehnične ekipe Sergej Poljšak, ki ima pod svojim okriljem le Tino Robnik in Ano Bucik. Obe sta imeli v zadnjem obdobju nekaj manjših zdravstvenih težav, a nastop ni vprašljiv. Ključna težava v pripravljalnem obdobju pa je bil manko treningov na bolj zahtevnih in predvsem raznolikih terenih.

"Sezono želim začeti tam, kjer sem lansko končala. Težko je sicer oceniti, kam spadam. Želim pa si, da bi hitro dobila prave občutke in se znašla v pravem tekmovalnem položaju," sobotno tekmo pričakuje Robnikova, medtem ko pa Bucikova dodaja: "Osnovni veleslalomski cilj je, da na vsaki tekmi vknjižim boljši rezultat. Če sem bila lani štirinajsta v Kranjski Gori, potem je jasno, kam merim."

Prve točke za Dvornikovo?

Poleg Hrovatove, Robnikove in Bucikove bo točke na sobotni tekmo lovila še Neja Dvornik. Za 19-letni mladinsko veleslalomsko svetovno podprvakinjo bo to 19. štart v svetovnem pokalu, drugi v Söldnu. Točk še nima. Prav to pa bo osrednji izziv Korošice, ki deluje znotraj samostojne ekipe, v kateri ima glavno strokovno besedo trener Denis Šteharnik.

Točke pa so cilj tudi za Štefana Hadalina, ki je na treningih kazal dobro veleslalomsko pripravljenost, a ga omejuje visoka štartna številka. "V primerjavi z lanskim pripravljalnim obdobjem sem letos vsekakor bolje veleslalomsko pripravljen. Smučanje je bilo stabilno in povezano. Tudi prave odgovore okrog opreme imam. Verjamem, da lahko dosežem več kot le nekaj točk. Da pa bi to uresničil, je seveda predpogoj uvrstitev v finale," pravi Hadalin.