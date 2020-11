Neverjetna Ester razkriva svoje načrte

V pretekli zimi je Ester Ledecka nastopila le na dveh deskarskih tekmah svetovnega pokala, in sicer na Rogli, kjer je ugnala vso konkurenco, in v Ban Gastainu. Tam se je morala zadovoljiti z drugim mestom. Po drugi strani se je njeno ime kar šestnajstkrat znašlo na štatni listi smučarskih tekem svetovnega pokala. Vseeno se v primeru edinstvene češke športnice tehtnica ne bo dokončno nagnila na smučarsko stran, kjer so zaslužki in marketinški potencial sicer precej večji. Vztraja tudi v deskarskem svetu, kjer je bila vrsto let s naskokom najboljša paralelna tekmovalka.

Še naprej na deski ... Foto: Vid Ponikvar Med nedavnim treningom na avstrijskem ledeniku Kaunertal je v spletnem pogovoru s češkimi mediji pojasnila, da še naprej prehaja iz enega v drug šport. S to miselnostjo se podaja tudi v novo sezono. Njen cilj je namreč nastop na obeh svetovnih prvenstvih, najprej na alpskem v Cortini d'Ampezzo (8.–21. 2.), nato pa jo bo pot vodila v Zhangjiakou na Kitajskem, kjer bo nastopila še v paralelnem veleslalomu in slalomu (26.–28. 2.) med deskarkami.

Prvenstvi se, v nasprotju z letom 2019, tokrat ne prekrivata, vseeno pa bo se bo morala Ledecka zaradi sodelovanja v lovu na deskarsko zlato snežinko odpovedati smučarski olimpijski generalki. Prav med deskarskim prvenstvom sta namreč v bližnjem Yanqingu predvidena smuk in superveleslalom svetovnega pokala. "Seveda bi rada spoznala olimpijski teren, a to so pač odločitve, ki jih je ob gojenju obeh športov treba sprejeti," pravi 25-letna šampionka.

... in na smučeh Foto: Sportida

Ester Ledecka ima v svoji deskarski biografiji zapisanih 18 zmag, dva naslova svetovne prvakinje, olimpijsko zlato, tri velike globuse in štiri male. V smučarski konkurenci, v katero se je na najvišji tekmovalni ravni resneje vključila leta 2016, pa je v 49 nastopih zbrala tri uvrstitve na oder za zmagovalke, med katerimi je tudi lanska decembrska smukaška zmaga v Lake Louisu, vrhunec kariere pa je seveda tedaj senzacionalni superveleslalomski naslov olimpijske prvakinje v Pjongčangu.

Nova deskarska sezona se bo začela čez dober mesec v Cortini d'Ampezzo, medtem ko je na smučarskem odprtju zime presenetila z dvajsetim mestom v veleslalomu v Söldnu. Uvrstila se je tik pred Ano Bucik in s tem osvojila svoje prve veleslalomske točke svetovnega pokala. Do zdaj jih je osvajala v kombinaciji, superveleslalomu in smuku. V zadnjem je bila lani celo druga v razvrstitvi ob koncu sezone, takoj za prejemnico malega globusa Corrine Suter. In prav mali globus v smučarskih vodah je njen naslednji veliki cilj. "V vitrini je dovolj prostora zanj," pravi večkratna češka športnica leta.