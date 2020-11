Zvezdniško življenje smučarskega "šlager" pevca

Danes priljubljeni avstrijski popevkar, ob tem filmski igralec z nizom filmov in nadaljevank, pred tem strokovni sodelavec športnega programa državne televizije. Toda tokratni protagonist Skoka v športno preteklost Hansi Hinterseer se je na tedaj še črno-belih malih zaslonih najprej pojavil kot alpski smučar. In to nadvse uspešen, o čemer pričajo tudi mali globus, srebrna kolajna na svetovnem prvenstvu in šest zmag v svetovnem pokalu.

Da sama odloča o svoji poti, nas je na vrhuncu svoje kariere s svojim glasbenim hitom prepričevala najboljša slovenska alpska smučarka vseh časov Tina Maze. Dve desetletji pred tem se je v glasbene vode ob robu smučarske poti spuščal Jure Košir. Manj posrečeni so bili glasbeni vložki Klemna Kosija. Žal pa ni zvočnega zapisa o tem, kako je v času popolne smučarske evforije s Pankrti prepeval slalomski virtuoz Rok Petrovič.

Izleti alpskih smučarjev na glasbene odre sicer še zdaleč niso slovenska posebnost. Navsezadnje je hrvaški dobitnik velikega kristalnega globusa Ivica Kostelić iz kovčka vselej rad potegnil svojo kitaro. Mikrofon je rada v svoje roke vzela tudi Elisabeth Görgl. In še bi lahko naštevali.

A vse naštete v dolžini glasbene kariere močno prekaša Avstrijec Hansi Hinterseer. Navsezadnje je danes 66-letni zvezdnik iz Kitzbühla še v domači Avstriji bolj poznan v vlogi pevca kot smučarja. Tudi vsevedni Google bi spletnemu deskarju ob vpisu Avstrijčevega imena najprej ponudil glasbene zadetke moža, ki si kruh še vedno služi kot popevkar, neke vrste alpski "šlager" glasbeni estradnik.

Svetovni podprvak in zmagovalec šestih tekem svetovnega pokala Foto: Guliverimage

Svetlolasi deček s klobasami

Znana smučarka anekdota pravi, da je leta 1966 sloviti francoski alpski smučar, pozneje večkratni olimpijski in svetovni prvak ter prvi zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala Jean-Claude Killy odprl uradni trening slovitega smuka v Kitzbühlu. Njegov preizkus Streifa, danes verjetno najbolj znane smukaške proge na svetu, je prekinil nenavaden dogodek. Ustavil se je zaradi … klobas. Malce pred njegovim nastopom je namreč progo prečkal devetletni fantič z nahrbtnikom. Ko mu je zdrsnilo, se je iz nahrbtnika po progi razletelo 30 parov klobas.

Francoz jih je svetlolasemu fantiču, ki bi se od sramu najraje pogreznil globoko pod snežno površino in v zemljo, dobrodušno priskočil na pomoč. "Našli smo 29 od 30 parov," je več desetletij zatem zgodbo pripovedoval nesrečni junak nezgode. To je bil Hansi Hinterseer. Z družino je bival v hiši ob smučišču. S smučmi se je vozil v šolo, k prijateljem ali pa v vas, kamor ga je poslala babica. Tudi s klobasami. Padec mu ni vzel volje do smučanja. S smučmi si je namreč pozneje priboril tudi prvo slavo.

Foto: Guliverimage

Če bi čas zavrteli še malce nazaj, bi v letu 1960 naleteli na zimske olimpijske igre v Squaw Valleyju. Pregled rezultatov slalomske tekme ponuja zanimivo ime. Olimpijski prvak je namreč postal Ernst Hintersee, Hansijev oče. Ta je na istih olimpijskih igrah osvojil še srebro v veleslalomu. Po tekmovalni upokojitvi je postal trener. V tej vlogi ni spregledal niti sinove smučarske spretnosti.

Hans, rojen 2. 2. 1954 s polnim imenom Johann Ernst, je v smučanju hitro napredoval in se kot štirinajstletnik prebil do državnih selekcij. Z osemnajstimi leti je že nastopal v svetovnem pokalu, z devetnajstimi pa je celo prvič stopil na najvišjo stopničko. Zgodilo se je na Aljaski, na smučišču Anchorage. Po treh uvrstitvah na drugo mesto je tedaj premagal celotno svetovno konkurenco v veleslalomu.

Hansi Hinterseer je močno navezan na svoj Kitzbühel. Foto: Sportida

V sezoni 1972/73 je bil že najboljši veleslalomist svetovnega pokala. Premoč so mu morali priznati tudi izjemna Italijana Gustavo Thoeni in Piero Gros, pa Norvežan Erik Haaker in vsi preostali. To je bil sicer njegov edini globus. Že naslednjo zimo je bil drugi veleslalomist svetovnega pokala, nato pa je začel vzporedno graditi še uspešno slalomsko kariero. A kaj ko so to tudi leta vzpona in vladavine Ingemarja Stenmarka.

Legendarni Šved na Elanovih smučeh je namreč v obdobju 1975–1981 v nizu pobral vse globuse v tehničnih disciplinah. Njegovih 86 zmag je še danes nepremagan rekord. Tekmeci, med katerimi se je kmalu pojavil tudi Bojan Križaj, so se pač morali kot po pravilu zadovoljevati z bojem za drugo mesto. Drobtinice je zelo marljivo pobiral tudi Hinterseer. Zbral je kar 21 uvrstitev na zmagovalne stopničke svetovnega pokala. Šestkrat je stopil na najvišjo stopničko. Po trikrat v slalomu in veleslalomu. Leta 1974 je bil tudi tretji smučar skupnega seštevka svetovnega pokala, dve leti pozneje pa še tretji slalomist.

Zmaga v domačem Kitzbühlu Foto: Guliverimage

Neprecenljiva domača zmaga

Tirolec je bil v obdobju nemirne snežne podlage in drugačnih postavitev, ki niso nagrajevale le drznih ritmičnih smučarski strojev, eden od osrednjih likov v tehničnih disciplinah ter ena od glavnih avstrijskih zvezd. Lep del pozornosti mu je sicer pobral rojak Franz Klamer, ki je svojo priljubljenost gradil z vihravo naravo in divjimi smukaškimi predstavami. Tudi na Hansijevem domačem dvorišču – v Kitzbühlu –, kjer je dobil kar štiri preizkušnje na Petelinjem grebenu.

Z zmago v domačem kraju pa se lahko pohvali tudi Hinterseer. 27. 1. 1974 je namreč dobil slalomsko preizkušnjo svetovnega pokala na progi Ganslernhang. Čeprav je nekaj dni pozneje postal tudi svetovni podprvak, pa je bil prav to vrhunec kariere. Tedaj so se smučarji proti štartu podajali kar na smučeh. Med "štanfanjem" so ga navijači glasno ogovarjali, ga bodrili … Tedaj je začutil svoj trenutek in ga nato tudi izkoristil.

Druga kariera Foto: Sportida

Avstrijska zvezda, 2. del

Letos bo Kitzbühel zaradi koronavirusa drugačen. Brez navijaškega vrveža in gneče na tribuni VIP, na kateri se vsako leto srečujejo znani obrazi iz sveta politike, športa, glasbe, gospodarstva … Kot po pravilu se v teh krogih giblje tudi Hinterseer. Vedno v izstopajoči smučarski bundi, večinoma tudi brez pokrivala, se najraje najprej spušča ob progi. To je kot po pravilu tudi trenutek za fotografe in snemalce.

Hansijeva središča vloga v Kitzbühlu pa še zdaleč ni le posledica njegova uspešne smučarske kariere in dejstva, da gre za domačina. Svoj zvezdniški status si je namreč pri naših severnih sosedih okrepil z vsem, kar je počel po karieri.

Po tekmovalni upokojitvi leta 1984 je bil sprva dolga leta strokovni sodelavec avstrijske državne televizije, ki slovi po najbolj dovršenih in strokovnih prenosih smučarskih tekem. Na ta način je ostajal v stiku s smučarsko karavano. Da zanimivega zasuka pa je prišlo leta 1993, ko je na rojstnodnevni zabavi glasbenega producenta Jacka Whita prijel za mikrofon in zapel.

Tega mikrofona ni nikoli izpustil. Že naslednje leto je v priljubljenem nemškem televizijskem šovu "Musikantenstadel" nastopil s svojim debitantskim hitom "Du hast mich heut’ noch nicht geküsst" (Danes me še nisi poljubila, op. p.). Nova narodnozabavna zvezda je bila rojena. Do danes je izdal trinajst samostojnih albumov, po katerih sta ob avstrijskem povpraševala tudi švicarski in nemški trg. Posledica je niz platinastih plošč. V kratkem bo v prodaji nov božični album.

Priljubljen obraz in spretno vedenje pred kamerami pa je izkoristil tudi v filmski industriji. Sodeloval je v televizijski seriji Tohuwabohu in se pojavil v več kot desetih filmih. Zanimivo, večinoma kot – Hansi Hinterseer.