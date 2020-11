Tudi pri 33 letih se ni zresnil: vrček preveč mu je odnesel olimpijsko medaljo

Prav zanimiva športna zgodba sega v leto 2016, ko so Yurija van Gelderja, nizozemskega telovadca na OI v Riu de Janeiru, zaradi nočnega veseljačenja izključili iz ekipe, pa čeprav bi moral ta nastopiti v finalu na krogih. Razlog za to je bilo nočno popivanje.

S svojimi vadbami na krogih je tako navduševal, da so mu mediji nadeli vzdevek "Lord of the rings". Foto: Gulliver/Getty Images

Yuri van Gelder je že leta 2005 postal gimnastični svetovni prvak na krogih in številni so mu napovedovali še zelo obetavno športno pot. S svojimi vadbami na krogih je tako navduševal, da so mu mediji nadeli vzdevek "Lord of the rings". A se je pozneje njegova kariera razvijala povsem drugače, kot je marsikdo pričakoval. Namesto da bi kot svetovni prvak in športnik Nizozemske leta 2005 postal vzor mladim športnikom, je bil vse prej kot to. V svoji karieri je imel vsaj dva večja škandala.

Kokain in adijo London 2012

Prvi večji se je zgodil leta 2009, ko je tri dni pred državnim prvenstvom udarila novica, da je bil Yuri pozitiven na kokain. To je bil takrat šok za vse, saj od enega od najboljših telovadcev na krogih tega takrat ni nihče pričakoval. Za prekršek je dobil enoletni suspenz, s tem pa ni mogel nastopiti na izbirnih tekmah za nastop na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012, prav tako pa so ga izključili iz vojaške enote, kjer je bil zaposlen kot športnik. Bil je celo na rehabilitaciji. Leta 2010 se je želel vrniti na svetovno prvenstvo v Edinburgu, a so ga štiri dni pred prvenstvom izključili iz ekipe.

Po težkem obdobju in trdem delu je prišel v Rio

Van Gelder se je po vseh omenjenih težavah vrnil v telovadnico, a je bil le senca tistega, kar je bil na začetku kariere. Po nekajletnem "trpljenju" in trdem treniranju se je nizozemski telovadec začel postavljati na noge. Njegove vaje so bile boljše, pravzaprav tako dobre, da se mu je uspelo uvrstiti v olimpijsko ekipo za Rio de Janeiro leta 2016 in številni so bili prepričani, da se bo domov vrnil z olimpijsko medaljo okrog vratu.

In kazalo mu je dobro. Na njegovih prvih in zadnjih olimpijskih igrah se je prebil do finala. Vse je kazalo, da bo izpolnil svoje olimpijske sanje, a tudi tokrat ni dočakal olimpijskega finala. Van Gelder je še mesec pred olimpijskimi igrami za nizozemske medije izjavil, da je postal odrasla in bolj odgovorna oseba, a tudi v Braziliji se mu je zalomilo.

V Riu je bil na dobri poti, da uresniči svoje olimpijske sanje, a ... Foto: Gulliver/Getty Images

Menda se ni mogel upreti čarom brazilskega dekleta

Po tisti soboti, ko se je uvrstil v finale, ta je bil na sporedu čez nekaj dni, se je Yuri van Gelder odločil, da se bo nekoliko sprostil. Več kot očitno je popil kakšen kozarec preveč, čas je ob proslavljanju tekel hitreje kot po navadi, tako da se je Gelder v olimpijsko vas vrnil šele ob zori in bil še pod vplivom alkohola. Za pozen prihod pa naj bi bili krivi tudi čari brazilskega dekleta. Tega vodilni v nizozemski olimpijski delegaciji niso mogli spregledati in so hitro ukrepali.

Vodstvo olimpijske odprave je bilo pri svoji odločitvi neomajno

Sporočili so namreč, da je takrat 33-letni gimnastični telovadec prekršil vsa pravila in da mora zapustiti olimpijsko vas, kar je pomenilo, da so mu s tem prepovedali tudi nastop v finalu. "Ta odločitev ja za Yurija težka, ampak takšno vedenje je nesprejemljivo. Za športnika je to prava katastrofa, ampak ob naših pravilih nismo imeli izbire," je takrat novinarjem povedal Maurits Hendriks, šef olimpijske odprave.

"Yuri je potreboval veliko časa, da je prišel do sem, ampak žal ne bo mogel uresničiti svojega cilja," pa je po tej odločitvi povedal Hans Gootjes, tehnični direktor nizozemske gimnastične zveze.

Namesto "Lord of the rings" je postal "Lord of the drinks"

S to odločitvijo so se olimpijske sanje nesrečnega nizozemskega športnika razblinile. Čeprav jih ni bilo malo, ki so menili, da je ta ukrep veliko prestrog, vodstva nizozemske odprave o tem ni bilo mogoče prepričati, menili so, da je bila njihova odločitev povsem na mestu, saj so se vsi nizozemski športniki zavezali, da bodo upoštevali pravila.

Kmalu zatem so nizozemski mediji spremenili telovadčev vzdevek. Če so ga ob naslovu svetovnega prvaka imenovali "Lord of the rings", so ga leta 2016 preimenovali v "Lord of the drinks".

Po olimpijskih igrah v Riu se je zavil v molk. Foto: Guliver/Getty Images

In kaj je po tej zgodbi povedal glavni akter?

Njegova izjava je bila zelo kratka, povedal je, da ne bo ničesar komentiral. "Yuri se na vse skupaj ne želi odzvati," so zapisali na njegovi spletni strani. "Stvari ne želi reševati pred mediji in šele pozneje bo podal izjavo. Kdaj bo to storil, še ni jasno," so še zapisali.

Lani pri njem našli 2,4 kilograma indijske konoplje

Leta 2019 so nizozemski mediji poročali, da so v Yurijevi hiši našli več kot dva kilograma indijske konoplje. Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je bil zdaj že nekdanji gimnastični telovadec presenečen ob novici presenečen. Konopljo so našli na posebnih regalih, kjer se je sušila. Van Gelder sicer že nekaj časa ne živi na tem naslovu, ima pa tam prijavljeno podjetje, ki se ukvarja z organizacijo športnih dogodkov. Sicer pa nekdanji vrhunski telovadec danes živi v nizozemskem mestu Den Bosch.

Se bo še kdaj vrnil v dvorane? Foto: Gulliver/Getty Images

Nihče ne ve, ali se je že poslovil od športne kariere

Danes 37-letni telovadec še ni naznanil konca športne kariere. Kot je pred časom povedal za Zeloo šport, o tem še ne ve ničesar. "Yuri do nadaljnjega ne bo dajal intervjujev. Javil se bo, ko bo pripravljen na to," so sporočili njegovi predstavniki za javnost. Nazadnje je tekmoval leta 2018, ko je na tekmovanju Challenger Cup zasedel četrto mesto. Glede na to, da se o njem že dolgo ni govorilo, nekateri ugibajo, da se tiho umika iz vrhunskega športa.