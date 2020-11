Mikaela Shiffrin se vrača na veliki oder

V švedskem smučarskem taboru se je ob selitvi na Finsko prižgal covidni alarm, potem ko je bil trener Christian Thoma pozitiven na novi koronavirus. V taboru "treh kron" zatrjujejo, da so vsi preostali člani strokovnega štaba in tekmovalke na čelu z eno od favoritinj Anno Swenn-Larsson negativni, okuženi trener pa se je znašel v izolaciji.

Z negativnimi rezultati obveznih testiranj so prek Züricha v Levi, kjer bosta ob koncu tedna na sporedu uvodna ženska slaloma nove sezone, že pripotovale tudi slovenske tekmovalke. Za točke med laponskimi količki se bodo potegovale tri smučarke, ki prihajajo iz treh različnih delovnih ekip – Meta Hrovat, Ana Bucik in Neja Dvornik.

Tristo dni od zadnje tekme, na kateri je slavila že 66. zmago v svetovnem pokalu. Foto: Gulliver/Getty Images Tristo dni čakanja

V središču pozornosti pa bo v soboto predvsem Mikaela Shiffrin. Pa ne le zato, ker je Američanka dobila zadnji dve slalomski preizkušnji v Leviju in skupno v zadnjih sedmih letih kar štiri, temveč zaradi dolgo pričakovane vrnitve v karavano svetovnega pokala.

Prav v soboto bo minilo okroglih 300 dni od njenega zadnjega nastopa. V Banskem je 26. januarja dobila superveleslalomsko preizkušnjo. Nekaj dni zatem je v tragični delovni nesreči umrl njen oče Jeff, zato se je umaknila v ZDA. Tekmovalno vrnitev ji je nato preprečil predčasen konec sezone, oktobrski veleslalom v Söldnu pa je izpustila zaradi bolečin v vratu.

Po petega jelena

Rudolph, Sven, Mr. Gru in Ingemar so imena jelenov, ki jih je svojim simboličnim živim nagradam ob zmagah v Leviju izbrala Shiffrinova. Kandidatka za zmago, 100 točk, 120 tisoč švicarskih frankov in novega jelena bo 25-letna Američanka kljub negotovosti po dolgotrajni odsotnosti tudi tokrat. Ne le enkrat, temveč dvakrat, saj bosta tokrat na sporedu kar dve tekmi, nedeljska zaradi ločitve moške in ženske karavane.

Zmagovalke tekem v Leviju kot simbolično nagrado vselej prejmejo tudi severnega jelena. Mikaela Shiffrin ima v tamkajšnji farmi v lasti že kar štiri. Foto: Getty Images

Na zadnjih dveh slalomih svetovnega pokala je bila sicer Shiffrinova druga in tretja. Tako je bila prvič po letu 2017 "poražena" na kar dveh zaporednih tekmah. Če izvzamemo dva odstopa v Lenzerheideju in Zagrebu, pa pridemo do podatka, da je v šestih letih na kar 41 zaporednih tekmah, na katerih je prišla v cilj, stala na stopničkah, od tega kar 34-krat na najvišji.

Američankina slalomska izjemnost, ki jo dopolnjujejo še šest malih globusov, olimpijsko zlato in štirje zaporedni naslovi svetovne prvakinje, je še toliko bolj fascinantna ob upoštevanju dejstva, da je vmes dodobra dopolnila svojo tekmovalno ponudbo ter slavila zmage še v vseh preostalih disciplinah, kot prva v zgodovini tudi v smuku, superveleslalomu, veleslalomu, kombinaciji in paralelni preizkušnji.

Slovaška "grožnja"

Je pa Shiffrinova pred umikom vendarle naletela tudi na več kot dostojno tekmico. Gre za izjemno Slovakinjo Petro Vlhovo, ki je lani v Leviju po najboljšem času prve vožnje resda odstopila, a je nato nanizala pet zaporednih uvrstitev na prvi dve mesti. Še posebej sanjski je bil zanjo januar, ki ga je kronala s tremi zmagami v nizu, v Kranjski Gori resda brez ameriške tekmice, ki pa jo je pred tem ugnala v Zagrebu in Flachauu.

Petra Vlhova je sezono odprla s tretjim mestom v Söldnu. Foto: Sportida

Novo sezono je 25-letna Slovakinja odprla s tretjim mestom na veleslalomu v Söldnu, ob osredotočanju na slalom pa se je varovanka trenerja Livia Magonija ob koncu preteklega tedna udeležila dveh FIS-tekem v Suomu v bližini Levija in deklasirala neizkušeno konkurenco. Obakrat je namreč prvo zasledovalko prehitela za več kot štiri sekunde in pol.

Čeprav je poleti veliko trenirala tudi hitri disciplini, pa slalom ostaja njen zaščitni znak in baza moči. In čeprav še zdaleč ne gre odpisati preostalih tekmic na čelu z Wendy Holdener in Larssonovo, gre v soboto in nedeljo znova pričakovati slovaško-ameriški spopad, ki je še posebej zanimiv tudi zaradi različnih slogov tekmovanja.