Slovenska smučarska tragedija, ki je sprožila akcijo

Reklo, da se o mrtvih govori le najlepše, še zdaleč ni edini razlog, da sogovorniki o Dragu Grubelniku pripovedujejo z izrazito izbranimi besedami. Prazne puhlice se zlahka izrečejo, vtisov, ki jih tudi pet let po tragični smrti štajerskega olimpijca delijo njegovi sopotniki, pa v takšni obliki ni mogoče hliniti. Nekdanjega slovenskega smučarskega reprezentanta tako domači kot tuji tekmeci prikazujejo kot vedro osebnost, moža, ki je širil pozitivno energijo tudi v najtežjih delovnih trenutkih, obenem pa kot nekoga, ki se je v skromnem okolju priučil čvrstih delovnih navad.

Danes mineva pet let od njegove prezgodnje smrti. Zgodilo se je v Söldnu, ki je smučarskim navdušencem poznan kot tradicionalno prizorišče uvodne tekme svetovnega pokala. Od omenjenega kraja proti vznožju ledenika Rettenbach vodi 13-kilometrska serpentinasta cesta. Ko se je kot trener v bolgarski reprezentanci nanjo z zgornje strani podal Grubelnik, je na enem od zavojev izgubil nadzor nad vozilom in s cestišča zapeljal v strmo skalnato pobočje ter v razbitinah umrl slabih 270 metrov nižje.

"Žal mi je, ubil sem vaju" V kombiju z Grubo, kot so mu rekli smučarski sopotniki, sta bila tudi trener



"Bil je povsem običajen dan. Ko smo končali vadbo na snegu, smo se v kombiju pogovarjali o tem, kako se bomo v kratkem odpravili v Skandinavijo. Nato pa … Zgodilo se je v trenutku. Še danes ne vem, kako je vozilo izgubilo stik s cestiščem. A v sekundi ali dveh sem pred seboj videl zgolj zračno blazino in slišal hrušč. Upal sem le, da bo te nočne more hitro konec. Imam nekaj lukenj v spominu. Nesreče ne bi znal natančno rekonstruirati. Vedel pa sem, kaj se dogaja. Ko so prispeli prvi reševalci, sem ob injekcijah zaspal in se prebudil v bolnišnici. Takoj sem vedel, zakaj sem tam. Zanimalo pa me je predvsem, kaj je s sopotnikoma," se je spominjal Hristov.



Albert Popov Foto: Getty Images



Popov, ki se je lani nekajkrat prebil tik pod vrh slalomskega svetovnega pokala (v Schladmingu je bil peti, v Kitzbühlu pa deveti), se po drugi strani spominja tudi Dragovih zadnjih besed. "Ko je vozilo zdrsnilo s ceste v prepad, je dejal: 'Žal mi je, fanta, ubil sem vaju!' Kot kaže, je mislil, da je bila to njegova napaka. Bilo je kot v nočni mori. Prav ničesar nisem čutil. Slišal sem zgolj kričanje," pripoveduje bolgarski reprezentant.



"Drago je bil prijeten fant. Vedno se je smejal. Še več, s svojim humorjem je skrbel, da je bilo prijetno tudi njegovim sogovornikom. Cenil sem tudi njegove trenerske vrline. Njegovi treningi so bili kakovostni. Veliko sem se naučil. Žal mi je, da ga ni več med nami. Pogosto mislim nanj. Skorajda vedno, ko stopim na smuči," o nekdanjem trenerju razmišlja Popov.



Akcija: V spomin na Grubo in za dober namen

Še posebej tesno je bil na Grubelnika navezan njegov dolgoletni prijatelj in reprezentančni sopotnik Rene Mlekuž, ki je svoje spomine delil v edinstvenem nekrologu za časnik Dnevnik. Priznava, da je pet let pozneje žalost manjša, misli na pokojnega olimpijca pa pogoste. "Naravno je, da čas celi rane. Še danes pa pridejo trenutki, ko me prime, da bi Draga vprašal za nasvet. V vzponih in padcih ali pa pred večjimi dilemami se spomnim nanj. Nanj in na svojega očeta. Razmišljam o tem, kaj bi mi odgovorila, če bi ju vprašal, kaj menita," pripoveduje Mlekuž, ki je bil pobudnik in pozneje gonilna sila "Grubinega memoriala", tradicionalne smučarske tekme in spremljevalnega glasbenega programa z dobrodelno noto.

Spomin na smučarske čase: Drago Grubelnik, Rene Mlekuž in Mitja Dragšič leta 2002 v Salt Lake Cityju. Foto: MaPa

Letos je sicer prireditev v Kranjski Gori zaradi koronavirusa odpadla, a so pokrovitelji vztrajali in pustili donatorske zneske. Mlekuž zdaj upa, da bo izvedba memoriala mogoča marca 2021. "Upam, da se bo zdravstveni položaj umiril do te mere. Tudi tokrat bomo s pomočjo Zveze prijateljev mladine izbrali družino, ki ji bomo priskočili na pomoč," pravi 45-letni Bistričan.

"Sprva si nisem predstavljal, da bo akcija dobila takšne razsežnosti, da jo bodo ljudje v tako širokem obsegu sprejeli. Vsega skupaj sem se lotil dokaj instinktivno. Ideja spominske tekme kot nekaj, kar je najmanj. Kar lahko storim zanj. Hitro mi je na pomoč priskočil Domen Mavrič, ki skrbi za glasbenike. Najlepše pa je, da se je dogodek razvil v dobrodelnega," poudarja Mlekuž.

A začelo se je z zbiranjem denarja za Grubelnikovega sina Maksa. "Na srečo Maks vseeno ni iz družine, ki bi bila v hudih težavah. Zato smo želeli pomagati drugim. Verjamem, da bi tako želel tudi Drago. Pomagali smo družini do nove strešne kritine. Drugi družini smo v mansardi pomagali urediti otroške sobe. Tretji s finančnim prispevkom pomagali pri obnovi hiše. Zgodba se bo nadaljevala," je zaključil nekdanji reprezentant.