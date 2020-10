Alarm pri Kranjcu je ugasnil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener za tehnični disciplini v slovenski moški smučarski reprezentanci Klemen Bergant je prepričan o tem, da je s sodelavci opredelil in rešil nedavne težave Žana Kranjca. Zanj pravi, da je s sedmim mestom na uvodni tekmi v Söldnu iztržil celo več od pesimističnih pričakovanj, ki so temeljila na podlagi primerjav in voženj na predhodnih treningih, po drugi strani pa ga že decembra v Val d'Iseru znova vidi v boju za najvišja mesta.

"Analiza je pokazala, da v dveh vožnjah prav noben zavoj ni bil optimalen," se je po tednu in pol na prvo dejanje nove sezone svetovnega pokala in predstavo Žana Kranjca ozrl trener Klemen Bergant. Če izjavi dodamo podatka, da je bil njegov prvi adut po prvi vožnji ledeniške tekme s pičlimi šestimi stotinkami sekunde zaostanka drugi, na koncu pa sedmi, kar je bila še 18. uvrstitev med najboljših deset v zadnjih dvajsetih nastopih, dobimo ponovno potrditev njegove izjemnosti. Bergant se s tem seveda strinja, a obenem poudarja, da bi se ob popolnem izkoriščanju potenciala, za kar pa je predpogoj brezhibna nastavitev opreme, lahko na prav vsaki tekmi boril za sam vrh. To je tudi cilj.

Žan Kranjec Foto: Sportida "Pravzaprav je Žan iz tekme potegnil maksimum. Po naravi nisem črnogled, prej obratno, vseeno pa sem bil pripravljen na precej slabši scenarij. Položaj je bil namreč alarmanten. Tudi na tekmi smučanje ni bilo dobro, a v danem položaju je rezultat zelo kakovosten," pripoveduje Bergant, ki v popolno osrčje težav ne želi zahajati. "Gre za tehnične malenkosti. Za vprašanje opreme oziroma nastavitev. So pa to stvari, ki delajo razlike v konkurenci najboljših. S tem ne želim opravičevati sebe, ekipe ali tekmovalca, ker je bil 'le' sedmi. Toda … Še vedno trdim, da je najboljši veleslalomist na svetu. A le tedaj, ko oprema v popolnosti deluje, on pa na progi pokaže svoj maksimum," zagotavlja.

Eden od razlogov za težave z opremo oziroma pozno reševanje se skriva v zgolj ledeniških treningih. Manko vadbe na južni polobli, ki je letos zaradi globalne epidemiološke slike odpadla za vse, se je, kljub drugačnim prvotnim napovedim, poznal. O tem so se lahko v slovenskem taboru dokončno prepričali, ko so vsega slab teden pred tekmo v Söldnu prvič vadili na progi, pripravljeni z vodo. "Smuči so še vedno dobre. O tem ne dvomimo. Težave pa smo imeli z nastavitvami," priznava Bergant, ki pa v pogovoru vseeno deluje zelo mirno, celo optimistično.

Klemen Bergant Foto: Vid Ponikvar Alarm je namreč izklopljen. "Pomembno je, da smo v ekipi težavo pripoznali in jo, o tem sem prepričan, tudi rešili. Posledično se v prihodnje ne bomo pogovarjali o tisoč in enem odprtem vprašanju, temveč le o izvedbi," je prepričan šef moškega tehničnega dvojca, ki se je po uvodnem veleslalomu z ledenika Rettenbach vrnil v Schnalstal oziroma Val Senales. Tam je na primerljivem terenu in podlagi Kranjec znova obudil spomin na nepopustljivega veleslalomskega napadalca, s čimer je poslal sporočilo o rešeni težavi. Pravo potrditev bo sicer dala šele tekma.

S tem prepričanjem se je najboljši slovenski alpski smučar vrnil v domovino, kjer je znova prijel za uteži. Vrnitev na sneg načrtuje že v prihodnjem tednu, a destinacije, ki jo bo vtipkal v navigacijsko napravo, še ne pozna. Odločali bodo predvsem snežne razmere in morebitni nadaljnji tuji ukrepi v boju za zajezitev novega vala novega koronavirusa, v igri pa so Pass Thurn, Mölltal, Solda ali Schnalstal. "Iščem teren, kjer bi lahko vadili tako slalom kot veleslalom in se pripravljali še na paralelni veleslalom v Lechu," pravi Bergant, ki bo Kranjca in Štefana Hadalina v ogenj na prvi paralelni preizkušnji sezone znova poslal 14. novembra, naslednja dva veleslaloma sta v koledarju predvidena v prvem decembrskem koncu tedna, uvodni slalom pa šele 21. 12.