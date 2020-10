Vsega je "kriv" Marcel Hirscher

"Avstrijci bi za Žana skakali do stropa," nam je februarja, ko je njegov varovanec nosil rdečo majico vodilnega veleslalomista svetovnega pokala, dejal glavni trener slovenske tehnične ekipe Klemen Bergant. Njegov prvi adut Žan Kranjec je bi na nedeljskem uvodnem veleslalomu sezone sedmi, kar je kajpak še vedno vrhunsko, a vendarle slabše od izhodišča in tihih želja slovenskega tabora.

Vseeno pa je bil Žan v Söldnu krepko pred najboljšim domačinom. Stefan Brensteiner je bil namreč kot najboljši Avstrijec na ledeniškem odprtju sezone 17., do točk pa sta prišla še Vincent Kriechmayr (24.) in Matthias Mayer (25.), za katera je sicer veleslalom ob hitrostni usmerjenosti bolj popoldanska obrt.

Čeprav je sezona še dolga, pa gre po prvi tekmi že mogoče sklepati o nadaljevanju hude veleslalomske krize naših severnih sosedov. V pretekli zimi je šest Avstrijcev prišlo do veleslalomskih točk, a sezone ni prav nihče končal med elitno petnajsterico. Roland Leitinger je bil namreč 17., Marco Schwarz pa mesto za njim. Tudi med državami z veleslalomskimi stopničkami (Francija, Norveška, Švica, ZDA, Hrvaška in Slovenija) vselej močne Avstrije ni bilo.

Pod masko Petra Schröcksnadla v Söldnu ni bilo prostora na nasmešek. Foto: Sportida

Avstrijske veleslalomske muke so še drugo zaporedno sezono na udaru predvsem zaradi velikanskega razkoraka med trenutnim stanjem in ero Marcela Hirscherja, ki je tekmovalne smuči v kot postavil pred dobrim letom. Dotlej je dobil kar 32 veleslalomskih tekem svetovnega pokala, osvojil šest malih kristalnih globusov v tej disciplini ter postal svetovni in olimpijski prvak.

Prvi mož avstrijske smučarske zveze Peter Schröcknadel pa ob tem razmišlja tudi o drugačni "dediščini" osemkratnega zmagovalca skupnega seštevka svetovnega pokala. "Ko imaš v ekipi Hirscherja, pomisliš, da v veleslalomu tako ali tako ne moreš zmagati, zato se preusmeriš v hitri disciplini," je za Servus TV izjavil veteran med smučarskimi delavci, ki bo prihodnje poletje dopolnil 80 let.

Krize se rdeče-bela smučarska četa, ki ima sicer najboljše delovne pogoje in najmočnejšo spremljevalno podporo, zaveda že nekaj časa, zato je veleslalomsko vrsto spomladi prevzel dolgoletni Hirscherjev trener Michael Pircher. Je pa zanimiv podatek, da so v zadnjih osmih letih na stopničke svetovnega pokala v veleslalomu poleg Hirscherja stopili le še poškodovani Manuel Feller (1 uvrstitev) ter že upokojena Philipp Schörghofer (2) in Benjamin Raich.

V Söldnu je brez Avstrijca v TOP 15. Foto: Sportida

Črna lisa

Težave so vendarle globlje in večplastne, povezane tudi z mankom notranje konkurence, gibanji tekmovalnih krivulj, skromnejšo zaledno produkcijo in napredkom tujih tekmecev. V zadnji Hirscherjevi sezoni so se namreč še kar trije njegovi rojaki zvrstili v najboljšo veleslalomsko deseterico ob koncu sezone svetovnega pokala (5. Kriechmayr, 9. Schwarz, 10. Feller), v predhodnih dveh sezonah pa je bil med deseterico še Hannes Reichelt. Danes se zdi to nedosegljivo.

Zanesljivo pa je trenutno prav veleslalom črna pika močno načete avstrijske reprezentance. Ta ima tudi sicer precej manj smučarjev na najvišji ravni, a se v hitrih disciplinah za najvišja mesta vendarle redno borita vsaj Kriechmayr in Mayer, v slalomu pa sta bila lani blizu najboljšim Schwarz in Michael Matt.