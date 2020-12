Žan Kranjec med premešanimi veleslalomskimi kartami

Po treh veleslalomih nove sezone sta Alexis Pinturault in Henrik Kristoffersen, ki sta bila abonenta na stopničkah že v eri Marcela Hirscherja, še brez uvrstitve med najboljšo trojico. Da so se karte premešale, je bilo sicer mogoče slutiti že v Söldnu, kjer je zmago slavil Lucas Braateh. Še odločneje pa je novo razmerje sil izkoristil Švicar Marco Odermatt, ki je bil po drugem in tretjem mestu na drugem veleslalomu v Santa Caterini stopil na najvišjo stopničko. Še najbližje mu je Hrvat Filip Zubčić, ki dokazuje, da lanskoletni bron le ni bil le splet srečnih okoliščin. Po sobotni zmagi je bil tokrat po sanjskem drugem nastopu, v katerem je pridobil kar 18 mest, tretji in je zdaj skupno drugi.

Kranjec blizu, a daleč

Da še vedno spada med najboljše veleslalomiste, je v Santa Catereni potrdil tudi Žan Kranjec, čeprav je po sobotnem drugem mestu, ko je bil vse do zadnjih metrov tudi v boju za zmago, italijansko smučarsko središče zapustil s sklonjeno glavo. Devetnajsto je namreč njegov najslabši veleslalomski dosežek na zadnjih sedemnajstih tekmah. "Nobena od dveh voženj ni bila skladna z željami. V prvem nastopu sem spodaj premalo tvegal. V drugo sem hitro storil napako, pa tudi v nadaljevanju sem se taktično uštel," je po tekmi dejal Kranjec, ki je stik z najboljšimi izgubil po napaki v spodnjem delu druge vožnje.

Kmalu nova priložnost

Najboljši slovenski smučar je svoji skopi izjavi pravzaprav razkril bistvo. Ob širši konkurenci so namreč napake in odseki brez popolnega napadanja "kaznovani" še toliko bolj, kar še posebej velja za manj strme in tehnično manj zahtevne terene. Zato bo za Kranjca čez dva tedna kot naročena prišla Alta Badia, kjer pa bo moral znova hoditi po robu in pokazati napadalno stran obraza. "V soboto sem z drugim mestom prišel do vrhunskega rezultata, ki je popotnica za nadaljevanje," pred počitkom in nadaljnjimi treningi Bukovčan, ki je s četrtega zdrsnil na sedmo mesto v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala.

Video: Klemen Bergant

"Kdor nastopi brez napak …"

"Tako Sölden kot Santa Caterina sta pokazala, da je veliko smučarjev na visoki ravni. Vsaka tekma je zgodba zase. Za vsako se je treba maksimalno pripraviti in nato prilagoditi ter izzvati srečo. Če Kranjec nastopi brez napak, je lahko povsem visoko. To je dokazal v soboto. V ponedeljek je bilo te sreče malo manj. Zato je tudi končal, kjer pač je," pa o trenutnem stanju v moškem veleslalomu razmišlja glavni trener za tehnični disciplini Klemen Bergant, ki ob tem obžaluje, da se na vsaj eno od dveh tekem v finale ni uspelo uvrstiti še Štefanu Hadalinu. Oba bosta v štartni hšici znova čez 13 dni.

Klemen Kosi, Martin Čater in Boštjan Kline pred prvim dejanjem sezone. Foto: Sportida

Kline najboljši Slovenec v evropskem pokalu

Oder zdaj veleslalomisti, za katerimi so že tri tekme in še paralelna preizkušnja, prepuščajo specialistom za hitri disciplini, pred katerimi sta prvi tekmi v Val d'Iseru – v soboto smuk in v nedeljo superveleslalom. Če se bo s tem "strinjali" vreme. Da na sredin prvi uradni trening ne bi prišli povsem brez tekmovalnih občutkov, so se Slovenci na poti v Francijo ustavili v Zinalu v Švici, kjer so nastopili na superveleslalomu evropskega pokala. Zmagal je domačin Ralph Weber, Boštjan Kline je bil 19., Martin Čater 21., Klemen Kosi 29., Miha Hrobat pa je odstopil.

Santa Caterina, veleslalom (m): končni rezultati

Svetovni pokal



Skupna razvrstitev (4/38):

1. Marco Odermatt (Švi) 240 .

. Alexis Pinturault (Fra) 240

3. Filip Zubčić (Hrv) 208

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 156

5. Lucas Braathen (Nor) 155

6. Loic Meillard (Švi) 145

7. Žan Kranjec (Slo) 134

8. Tommy Ford (ZDA) 129

. Alexander Schmid (Nem) 129

10. Gino Caviezel (Švi) 102 ...

31. Štefan Hadalin (Slo) 14 ...



Veleslalom (3/10):

1. Marco Odermatt (Švi) 240

2. Filip Zubčić (Hrv) 182

3. Loic Meillard (Švi) 145

4. Lucas Braathen (Nor) 142

5. Alexis Pinturault (Fra) 140

6. Tommy Ford (ZDA) 129

7. Žan Kranjec (Slo) 128

8. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nor) 90

9. Henrik Kristoffersen (Nor) 76

10. Luca de Aliprandini (Ita) 74 ...