Švicarsko slavje, hrvaški napad in hladna prha za Kranjca

Ob ponesrečenem nastopu Žana Kranjca, ki se je moral zadovoljiti z 19. mestom, je veleslalomsko preizkušnjo svetovnega pokala v Santa Caterini dobil Švicar Marco Odermatt. Na stopničkah sta mu družbo delala Tommy Ford in Filip Zubčić, ki je v finalu pridobil kar 18 mest.

Po sobotni zmagi Hrvata Filipa Zubčića in drugem mestu Žana Kranjca ter nedeljski prestavitvi so se veleslalomske karte v prvi vožnji ponedeljkovega veleslaloma v Santa Caterini močno premešale. Sobotna junaka sta namreč na drugačni snežni podlagi zaostala za najboljšimi. Slovenec je po prvi vožnji enajsti, Hrvat šele 21. A če je Zubčić v drugo nastopil odlično in močno napredoval, pa se je Kranjcu ponesrečil tudi drugi nastop. Zagrebčan je bil celo najhitrejši v drugi vožnji. Pridobil je kar 18 mest. Njegov napad je odbil šele Tommy Ford, ki ga je prehitel za pičli dve stotinki. A za oba je bil tokrat nedosegljiv Marco Odermatt, ki je z drugo zmago v karieri okrepil vodstvo v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala.

Foto: Guliverimage

Kranjec najslabše v zadnjih dveh letih

Medtem ko sta Zubčić in Odermatt zamenjala mesti, pa je Kranjec edini "padel" s sobotnih stopničk. Padel je kar daleč stran. Končno devetnajsto mesto je namreč njegov daleč najslabši veleslalomski rezultat v zadnjih dveh letih, pa je v tem času nastopil na kar 17 tekmah. Še več, v zadnjih treh letih in pol je bil skromnejši le drugega decembra 2018, ko je bil 26. v Beaver Creeku. Tokratni dosežek je plod dejstva, da se mu je na podlagi, ki je ni povsem zares začutil ter postavitvah, za kateri se zdi, da ju je nekoliko napačno ocenil, nastop kar dvakrat podrl v spodnjem delu proge. Kljub nekaj napakam je bil namreč še ob zadnjem merjenju vmesnega časa na poti v deseterico, a so s emu zadnje kombinacije ponesrečile.

Druga zmaga, prve veleslalomska

Švicarski junak dneva, ki je oktobra dopolnil 23 let, je resda novo ime na seznamu zmagovalcev veleslalomskih tekem svetovnega pokala, a daleč od tega, da bi bil presenečenje. Navsezadnje se je že povsem v zaključku sezone 2018/19 dvakrat uvrstil na stopničke, v pretekli zimi enkrat, v novi sezoni pa je bil na vseh tekmah med najboljšo trojico. Po drugem mestu v Söldnu in tretjem v soboto v Santa Caterini je tokrat na istem prizorišču zdržal še pritisk vodilnega po prvem nastopu. Čeprav se je v cilju odvijala drama stotink (trije tekmovalci so bili v območju petih stotink), pa je Odermatt tokrat odskočil. Za svojo drugo zmago v karieri (prvi je bil že lani na superveleslalomu v Beaver Creeku) je Forda prehitel za kar 73 stotink.

Marco Odermatt do druge zmage v karieri, prve v veleslalomu Foto: Guliverimage

Hadalin daleč od točk

Drugi slovenski predstavnik Štefan Hadadin je tokrat za pet stotink sekunde zaostal za Tedom Ligetyjem, a kaj, ko je bil Američan bleda senca nekdanjega nespornega veleslalomskega vladarja. Vrhničan, ki je s številko 54 nastopil na močno načeti progi, pretirane sreče pa ni imel niti v vidljivostni loteriji, je bil tako z zaostankom 2,26 za vodilnim Odermattom na 41. mestu kar krepko oddaljen od finala. Povsem natančno – 41 stotink sekunde. Za toliko je namreč zaostal za Stefanom Baruffaldijem. Ta je nastopil celo za njim (številka 58), a je bil na koncu edini finalist s štartno številko nad 45. Za Hadalina, ki je imel tokrat objektivno slabše pogoje za preboj kot v soboto, je sicer to še četrta zaporedna veleslalomska ničla.

Čas za smukače

Kranjec in Hadalin, ki sicer po zagotovilih iz slovenskega tabora v precej boljši veleslalomski formi, kot sta to pokazala zadnja rezultata, se bosta kmalu vrnila na italijanska prizorišča. Alta Badia bo namreč čez dobra dva tedna ob klasičnem veleslalomu gostila še prvi slalom nove zime, 22. 12. pa bo na sporedu še slalomska preizkušnja v Madonni di Campiglio. A še pred tem bodo na svoj račun prvič v sezoni prišli specialisti za hitri disciplini. Že ta teden bo Val d'Isere prizorišče prvega hitrostnega dvojčka, en tedne pozneje pa bo smuk in superveleslalom gostila še Val Gardena.

