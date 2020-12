Žan Kranjec se je po družinski tragediji umaknil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Februarja je smučarski svet pretresla novica o smrti Jeffa Shiffrina, očeta najboljše alpske smučarke desetletja Mikaele Shiffrin, ki se je po tragediji začasno umaknila iz ''belega cirkusa'', nato pa v čustvenih zapisih ali izjavah večkrat govorila o tem. Za Američana je bil usoden padec s strehe ob čiščenju snega.

Na las podobna zgodba žal zdaj prihaja tudi iz slovenskega tabora. Pri Smučarski zvezi Slovenije so danes potrdili, da je ob delovni nesreči na Gorenjskem življenje izgubil oče Žana Kranjca, ki se je poslovno ukvarjal s krovstvom, tesarstvom in žagarstvom. Slovenski reprezentant se je po klicu iz Slovenije v zgodnjih popoldanskih urah nemudoma vrnil s treninga v Reiteralmu v Avstriji.

Pri SZS ob potrditvi tragičnega dogodka prosijo za spoštovanje zasebnosti svojega najboljšega smučarja, za ocene o tekmovalčevih nadaljnjih korakih pa je še prezgodaj.

Najboljši slovenski alpski smučar je v tej sezoni nastopil na štirih tekmah svetovnega pokala. Na nedavnem prvem veleslalomu v Santa Caterini je bil drugi, na drugem le 19. Pred tem pa je zasedel sedmo mesto na veleslalomskem odprtju sezone v Söldnu in 25. na paralelni preizkušnji v Lechu. Trenutno tako zaseda sedmo mesto v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, kar je nekoliko slabše od preteklih dveh sezon, v katerih je bil četrti. Koledar svetovnega pokala sicer zdaj v kratkem prinaša klasični dolomitski paket, v katerem bodo tudi dva veleslaloma in slalom v Alta Badii in Madonni di Campiglio.