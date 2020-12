Obetaven slovenski nastop na začetku prelomne sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je bil prepričljivo najhitrejši na prvem uradnem treningu pred sobotnim smukom v Val d'Iseru, s katerim se bo, če bodo to dovoljevale vremenske razmere, nova smučarska sezona svetovnega pokala začela še za specialiste za hitri disciplini. Tudi za slovenski kvartet, ki bo že na prvi postaji pogledal v ogledalo realnosti in se lotil zahtevnega prebijanja iz ozadja. Na treningu sta zelo spodbudna nastopa pokazala Boštjan Kline (9. mesto) in Martin Čater (22.).

Potem ko je močno sneženje pretekli teden onemogočilo izvedbo uvodnih dveh ženskih superveleslalomov, utegne zima zobe pokazati tudi smukačem. Sončno vreme, ki je zaznamovalo uvodni trening v Val d'Iseru, naj bi namreč kmalu zamenjala nova fronta. Francozi kljub nekoliko slabši vremenski napovedi upajo, da bodo izpeljali predvideni program s sobotnim smukom in nedeljskim superveleslalomom.

Če lahko sklepamo po prvem od dveh uradnih treningov, je na novo sezono najbolje pripravljen zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala in četrti smukač iz zadnje zime Aleksander Aamodr Kilde. Norvežan je bil namreč prepričljivo najhitrejši na četrtkovem preizkusu 3.312 metrov dolge proge Oreiller-Killy. Prve zasledovalec, Francoz Nils Allegre, je za njim zastal 76 stotink sekunde, sledila pa sta še dva domačina, in sicer Johan Claery (+0,98) in Nicolas Raffort (+1,02).

Aleksander Aamodt Kilde: najhitrejši na prvem treningu Foto: Sportida

Slovenci iz ozadja: 9. Kline, 22. Čater

Kilde ima sicer na svojem računu štiri zmage, po dve v vsaki od hitrih disciplin. Zanimivo je, da je tako ob njegovi prvi smukaški kot tudi superveleslalomski zmagi drugo mesto zasedel Boštjan Kline. Dobra štiri leta in pol pozneje sta vrstnika v povsem drugačnih položajih. Norvežan v vlogi lastnika velikega globusa in enega od favoritov na obeh tekmah, Slovenec v vlogi smučarja iz ozadja, ki pravzaprav rešuje svojo kariero. Pri tem mu družbo delajo tudi reprezentančni sotekmovalci.

Prav Kline je bil tudi najhitrejši Slovenec na četrtkovem treningu, ki so ga ob ugodnih razmerah zaznamovali dobri časi smučarjev z višjimi štartnimi številkami. Tako je Kline s številko 66 postavil deveti čas (+1,33). Martin Čater je bil 22. (+2,12), Klemen Kosi pa 51. (+3,32). Miha Hrobat je odstopil, a velja dodati, da je bil do polovice nastopa na poti med najboljših 20.

Martin Čater: ob koncu tedna po prve točke v sezoni Foto: Gulliver/Getty Images

Prelomna sezona

Slovenski hitrostni kvartet se je sicer na novo sezono pripravljal po spremenjenem delovnem konceptu pod vodstvom prevetrenega strokovnega štaba, na čelu katerega je Grega Koštomaj. Ta je pohvalil prizadevnost svoje četverice, ki je še drugo poletje vadila zgolj na evropskih ledenikih, poudaril pa, da bo ob zelo slabem štartnem izhodišču izkoriščanje priložnosti, ko se te ponudijo, tokrat še bolj pomembno.

Sezona 2020/21 bo morda za Kosija, Klineta, Čatra in Hrobata celo prelomna. Prvi trije bodo za rešitev svojih reprezentančnih statusov in zagotovitev nadaljnje kariere morali obrniti rezultatsko krivuljo, zadnji pa bo moral poskrbeti za napredek in se po nekaj obetavnih superveleslalomskih rezultatih dokazati še v smuku.