Meta Hrovat znova na prisilnem počitku

Prvo od dveh veleslalomskih preizkušenj v Courchevelu je dobila Italijanka Marta Bassino, ki je tako okrepila vodstvo v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Tokrat tretja Slovakinja Petra Vlhova, ki je predse spustila še Saro Hector, je ob tem s peto zaporedno uvrstitvijo na stopničke za zmagovalke potrdila usmeritev proti velikemu kristalnemu globusu. V slovenskem taboru pa so bili lahko zadovoljni le z nastopom Ane Bucik. Končno 16. mesto je namreč njen drugi najboljši veleslalomski dosežek v karieri, še bolj obetavni pa so posamezni odseki. Brez točk sta tokrat ostali Tina Robnik, ki se po ponesrečenem nastopu ni uvrstila v finale, in Meta Hrovat, ki se je odrekla nastopu v drugi vožnji.

A če bosta Robnikova in Bucikova v nedeljo deležni nove priložnosti, pa se je od Courchevela poslovila Hrovatova. V njenem taboru so ob tem potrdili, da je 22-letna Kranjskogorčanka že v zadnjem obdobju ni trenirala. Vse to je bila posledica nesrečnega padca na treningu predhodni četrtek v Soldi, kjer je z roko zajela vrata. Ob tem je utrpela rahel pretres možganov in poškodbo mišice v spodnjem delu hrbta. Za nastop so se brez pravega treninga v njenem štabu odločili v zadnjem trenutku, po 26. času prve vožnje pa ocenili, da bi bil še drugi nastop preveč tvegan.

Ta taboru Mete Hrovat upajo, da bo tekmovalka nared za tekmi na Semmeringu (28. in 29. 12.) Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

''V zadnjem tednu je s treningom poskušala le v četrtek, a ni šlo. Tudi ogrevalna vožnja ni bila obetavna. Bolečine so prehude. Najbolj jo boli ob predklonu in bočnih odklonih. Tudi sam nastop je pokazal, da so bolečine prehude. Do polovice je še šlo, spodaj ne. Zato smo jo umaknili, saj ne želimo tvegati nove poškodbe,'' pojasnjuje trener Metine ekipe Matija Grašič in dodaja, da bodo zdaj prednost dali dokončni rehabilitaciji.

''Upam, da bo rehabilitacija hitra. Šele nato se bo vrnila na treninge. Obetavno je, da se dobro počuti, ko počiva. Za normalno življenje je to dobro. Ne čuti bolečin. Ko smuča, je drugače,'' še dodaja Grašič, ki sicer ne more biti zadovoljen s prvimi tedni samostojne sezone. Šestemu mestu v Söldnu, ki je bil plod dobre finalne vožnje, sta namreč sledili dve slalomski ničli v Leviju, nato 21. mesto na paralelni preizkušnji v Lechu, zdaj pa je praznih rok ostala še v Courchevelu.