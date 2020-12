Italijanki še drugi veleslalom, Ana Bucik 16., Meta Hrovat v bolečinah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanka Marta Bassino je dobila tudi drugi veleslalom za svetovni pokal v tej sezoni. V francoskem Courchevelu je v finalni vožnji uspešno napadla iz drugega mesta, vodilna po polovici preizkušnje Petra Vlhova je na koncu osvojila tretje mesto. Kot edina Slovenka je do točk prišla Ana Bucik na 16. mestu. V finale sta se sicer uvrstili tudi dve Slovenki, a je Meta Hrovat (26.), ki je na enem od treningov grdo padla, zaradi bolečin odpovedala nastop v drugi vožnji, nastopila pa ne bo niti na nedeljski preizkušnji.

Drugi veleslalom sezone v Courchevelu, kjer sta smučarkam delo otežila močno sneženje in slabša vidljivost, je dobila Italijanka Marta Bassino, ki je po prvi vožnji za vodilno Slovakinjo Petro Vlhovo zaostala skoraj pol sekunde. Vodilna v seštevku veleslaloma je v drugo uspešno napadla in je tako prišla do druge zmage. Vlhova je z zaostankom 59 stotink zasedla tretje mesto, mednju se je uvrstila Švedinja Sara Hector (+0,46), ki je bila po prvi vožnji četrta.

Meta Hrovat v finalu ni nastopila. Foto: Gulliver/Getty Images

Kot edina od treh Slovenk je do točk prišla Ana Bucik, ki je v finalu pridobila dve mesti in je končala kot 16. (+5,09). Mesto v drugi vožnji si je sicer zagotovila tudi Meta Hrovat, ki pa je prejšnji četrtek na treningu v Soldi grdo padla in se spopada s poškodbo hrbta. V prvi vožnji je ob prihodu v cilj pričakovano zaostala za najboljšimi, a se je kljub temu uvrstila v finale (26.; +3,44), kjer pa zaradi prehudih bolečin ni nastopila, odpovedala pa je nastop tudi na nedeljskem veleslalomu.

Tina Robnik je po številnih težavah na progi zaostala za najboljšo trideseterico (43., +4,42).

V nedeljo alpske smučarke na istem prizorišču čaka še en veleslalom.

