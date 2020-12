Švicar do prvenca, od Slovencev do točk le Hrobat

Na prvem izjemno kratkem superveleslalomu sezone se je zmage veselil Švicar Mauro Caviezel, ki je za desetinko sekunde prehitel Norvežana Adriana Smisetha Sejersteda. Švicar, ki je lani osvojil mali kristalni globus v superveleslalomu, se je po desetih uvrstitvah na stopničke veselil svoje prve zmage v svetovnem pokalu. Tretje mesto je osvojil Avstrijec Christian Walder (+0,54). Tudi Norvežan in Avstrijec sta v Val d'Iseru poskrbela za svojevrsten mejnik, saj sta prvič stala na odru za najboljše.

Miha Hrobat je osvojil 20. mesto. Foto: Reuters

Slovenske barve je branila četverica Klemen Kosi, Boštjan Kline, Miha Hrobat in Martin Čater. Do točk se je prebil le Hrobat, ki je imel pri drugem merjenju vmesnega časa celo četrti izid, proti koncu je nekoliko popustil, na koncu je bil 20. (+1,22). Z 20. mestom je ponovil svoj najboljši superveleslalomski dosežek, ko je bil pred dvema letoma (14.12.2018) 20. na superveleslalomu v Val Gardeni.

Točke svetovnega pokala so se izmuznile Klinetu (34.; +2,01) in Kosiju (37.; +2,10). Veliko smole je imel Čater, saj je tik pred njegovim nastopom hudo padel Italijan Alexander Prast, slovenski smučar pa je tako približno petnajst minut čakal na svoj nastop. Ob močnem sneženju je zelo zaostal (+2,54) in na koncu osvojil 43. mesto.

V nedeljo bo ob 10.30 v Val d'Iseru na sporedu še smuk.

Val d'Isere, superveleslalom:

Skupna razvrstitev v svetovnem pokalu (5/38):

1. Alexis Pinturault (Fra) 276

2. Marco Odermatt (Švi) 260

3. Filip Zubčić (Hrv) 208

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 156

5. Lucas Braathen (Nor) 155

6. Loic Meillard (Švi) 145

7. Žan Kranjec (Slo) 134

8. Tommy Ford (ZDA) 129

. Alexander Schmid (Nem) 129

10. Gino Caviezel (Švi) 107

...

44. Štefan Hadalin (Slo) 14

52. Miha Hrobat (Slo) 11

...



Seštevek superveleslaloma (1/7):

1. Mauro Caviezel (Švi) 100

2. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 80

3. Christian Walder (Avt) 60

4. Travis Ganong (ZDA) 50

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 45

6. Kjetil Jansrud (Nor) 40

7. Alexis Pinturault (Fra) 36

8. Christof Innerhofer (Ita) 32

. Andreas Sander (Nem) 32

10. Beat Feuz (Švi) 26

...

20. Miha Hrobat (Slo) 11

...

Preberite še: