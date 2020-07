Panika v Barceloni, Messi razmišlja o odhodu

Navijači Barcelone imajo po nedavnem remiju z Atleticom, ki je Katalonce oddaljil od naslova španskega prvaka, saj za madridskim Realom zaostajajo že štiri točke, opravka z novo nevšečnostjo. Lionel Messi, klubska ikona, prvi strelec, kapetan in najboljši nogometaš na svetu, je prekinil pogovore o podaljšanju pogodbe. Če bo obveljalo pri tem, bi lahko Argentinec zapustil Camp Nou že prihodnje poletje, načrt Barcelone, da bi nosil njen dres do konca kariere, pa bi doživel hud udarec!

Po neodločenem rezultatu proti Atleticu, pri katerem se je znova izkazal Jan Oblak, je v Kataloniji najbolj odmevala nejasna usoda trenerja Quiqueja Setiena, ki se mu po zadnjih neuspehih (na zadnjih štirih tekmah je kar trikrat remiziral) maje stolček. Veliko se je govorilo tudi o usodi Antoina Griezmanna, enega najdražjih napadalcev na svetu, ki v zadnjem obdobju pri Barceloni dobiva le drobtinice, proti Atleticu, nekdanjim soigralcem, pa je vstopil v igro šele v zadnjih minutah. Francoz je nezadovoljen, tega se zaveda tudi trener, danes, ko je žalost navijačev Barcelone še večja, saj je madridski Real s tesno četrtkovo zmago nad Getafejem ušel največjemu tekmecu na štiri točke prednosti, pa je v Kataloniji sledil nov šok.

Messi prekinil pogovore s klubom

Proti Atleticu je dosegel že 700. zadetek v članski konkurenci! Jana Oblaka je premagal z bele točke z drzno "panenko". Foto: Getty Images Tokrat je v ospredju Lionel Messi. Najboljši nogometaš na svetu, okrog katerega se pri Barceloni vrti marsikaj, je po najnovejšem poročanju radijske postaje Cadena Ser na izhodnih vratih in bi lahko katalonskega velikana zapustil takoj po izteku pogodbe. Za zdaj je v njegovi pogodbi z Barcelono, klubom, katerega dres je oblekel že kot deček in mu nato ostal zvest vse do danes, zapisano, da traja do poletja 2021.

Vodstvo kluba si prizadeva, da bi podaljšalo sodelovanje in Messiju omogočilo, da na Camp Nouu zaigra vsaj do leta 2023. Takšen je bil zadnji predlog, ki so ga predstavili Messiju in njegovim zastopnikom, pri katerih ima pomembno vlogo oče. Argentinec pa s klubom, tako poroča najbolj poslušana španska radijska postaja, ni našel skupnega jezika. 33-letni napadalec naj bi v zahtevnem obdobju za Barcelono, polnem medsebojnih obtoževanj in razprtij, prekinil pogajanja.

Dovolj mu je očitkov, da je dežurni krivec

Trenerju Quiqueju Setienu se po nizu remijev, s katerim je zaostal za Realom, močno maje stolček. Foto: Reuters V začetku leta, ko je trenerski položaj zapustil Ernesto Valverde, se je zapletel v medijsko ''vojno'' s športnim direktorjem Ericom Abidalom, bil je ogorčen zaradi poskusov vodstva, da bi ga diskreditirali v javnosti in označili za tistega, zaradi katerega je moral Valverde zapustiti klub.

To pa ni edino nezadovoljstvo, s katerim ima opravka sloviti Argentinec. V slabo voljo ga spravljajo tudi nekatere dejavnosti v prestopnem roku, najbolj mu je bilo žal, da se v Barcelono ni vrnil Neymar, zanj pa je vprašljiva tudi kakovost igralskega kadra, ki je v tej sezoni vse bolj oddaljen od naslova španskega prvaka, ni pa mu všeč niti to, da se ga povezuje s tem, kako je odgovoren za slabo vzdušje v slačilnici.

Dovolj mu je očitkov, da je dežurni krivec za številna nezadovoljstva, ki priplavajo na plano ob slabših rezultatih Barcelone. Tako naj bi nekaterim soigralcem že pojasnil, da noče predstavljati težave za klub, kar napoveduje njegovo odločnost, da bi po koncu pogodbenih obveznosti lahko zapustil Katalonijo in odšel drugam.

Argentinec je z naskokom najboljši strelec španskega prvenstva tudi v tej sezoni. Foto: Getty Images

Messi je nazadnje pogodbo z Barcelono podpisal leta 2017, ko je sklenil štiriletno sodelovanje. Po zdajšnji pogodbi zasluži 70 milijonov evrov na sezono, kar ga na seznamu najbolje plačanih nogometašev uvršča na prvo mesto. Njegov "večni" rival Cristiano Ronaldo pri Juventusu zasluži 14 milijonov evrov manj.

Argentinec je že nekajkrat nakazal, da si želi nogometno kariero zaključiti v dresu Newell's Old Boys, kluba iz njegovega rojstnega mesta Rosario, še vedno pa ga povezujejo z bogatim angleškim klubom Manchester City, kjer je trener Josep Guardiola, ki je z Messijem spletel posebno vez pri Barceloni, ko so Katalonci z njuno pomočjo osvojili vse možne lovorike.