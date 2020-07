Alarm na Reki, Rožmanu zagodel nekdanji varovanec v Sloveniji

Mladi slovenski trener je po porazu v Slavoniji priznal, da se počuti nemočnega, saj so njegovi varovanci dali vse od sebe, a naleteli na boljšo ekipo. Edini zadetek je dosegel njegov nekdanji varovanec pri Domžalah Antonio Mance in mu tako zagrenil življenje, saj se je Rožman pred zadnjimi štirimi krogi prvenstva in finalom pokala, ko se bo 1. avgusta udaril z zagrebško Lokomotivo, znašel pod posebnim pritiskom.

Odigral je 67 minut in zapustil igrišče pri rezultatu 1:1. V 21. minuti je zadel v polno in izenačil na 1:1. Za prvo ekipo Slovana, ki je v tej sezoni ubranil naslov slovaškega prvaka, je zbral pet nastopov in dosegel štiri zadetke (tri v prvenstvu). Nekdanji posojeni igralec Olimpije na začasnem delu pri Fužinarju je tako na Slovaškem hitro ujel strelsko formo, ki ga je jeseni krasila v slovenski drugi ligi.

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Španija, 1. liga

Barcelona : Atletico Madrid 2:2 (torek)