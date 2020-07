Trener Barcelone se ne bo opravičil Griezmannu

Eno izmed glavnih vprašanj navijačev Barcelone v teh dneh je, zakaj Antoine Griezmann, za katerega je klub lani odštel vrtoglavih 120 milijonov evrov, v zadnjem času igra tako malo. Na zadnjih štirih tekmah, na katerih je Barcelona zapravila prednost pred največjim tekmecem madridskim Realom, ki lahko z zmago nad Getafejem v četrtek uide Kataloncem na +4, je francoski zvezdnik kar trikrat pristal na klopi.

Setien: Ne morejo igrati vsi hkrati

Quique Setien se spopada z vse večjimi kritikami. Foto: Reuters Svetovni prvak z galskimi petelini (2018) je po selitvi iz Madrida v Barcelono pričakoval, da bo postal eden od najpomembnejših členov Barcelone, a se je zgodilo nekaj drugega. Resda je v vseh tekmovanjih dosegel 14 zadetkov, a na igrišču ne blesti. Sodelovanje z Lionelom Messijem in Luisom Suarezom ni obrodilo sadov, kot jih je pričakovala javnost. Griezmann velike priložnosti ni dočakal niti proti nekdanjemu klubu, ki ga pozna zelo dobro, a tega ni mogel izkoristiti na igrišču, saj ga je trener Quique Setien poslal v igro šele v sodnikovem podaljšku.

Griezmann je tako odigral le dve minuti, trener katalonskega ponosa, ki se mu vse bolj maje stolček, pa je moral po srečanju odgovarjati na številna vprašanja o odnosu do francoskega napadalca.

Barcelona je z remijem proti Atleticu (2:2) zapravila priložnost, da bi na lestvici (s tekmo več) prehitela Real. Do konca bo odigrala še pet krogov. Foto: Reuters

''Težava je v tem, da ne morejo igrati vsi hkrati. Griezmanna nisem poslal v igrišče, ker je šlo ekipi dobro. Riqui Puig je bil dober, vedno pa poskušamo na igrišču zadržati Suareza in Messija. Težko je potem najti položaj za Griezmanna, ne da bi destabilizirali ekipo,'' je Setien pojasnil, zakaj ni 29-letnemu Francozu priložnosti ponudil že prej, in dodal, kako zavrača očitke, češ da Griezmannu ne zaupa dovolj.

Razume Griezmannovo slabo voljo

Atletico je v torek pomagal mestnemu tekmecu Realu. Foto: Reuters ''Je pomemben igralec za Barcelono, a razumem, da mu je težko, če ima na voljo tako malo časa za dokazovanje. Z njim se bom pogovoril (na sredinem treningu, op. p.). Ne bom se mu opravičil, saj je bila takšna moja odločitev, razumem pa, da se zaradi tega ne počuti najbolje. Tudi jaz se počutim slabo zaradi tega, težko mi je zanj, ker je odlična oseba in velik profesionalec,'' je po remiju z Oblakovim Atleticom (2:2) dejal strateg, ki se je po zadnjem gostovanju, Barcelona je v Vigu pri Celti osvojila le točko (2:2) naposlušal ocen, kako je izgubil zaupanje in avtoriteto pri igralcih. ''Čutim, da me slačilnica podpira,'' se ne strinja z govoricami, ki so poročale o nasprotnem.

Barcelono, ki je v zadnjih štirih tekmah kar trikrat remizirala, čaka nova preizkušnja v nedeljo, ko bo gostovala pri Villarrealu.