Še en izjemen met Kristjana Čeha, v St. Pöltnu premagal bronastega z lanskega SP

Ptujčan Kristjan Čeh, lanski evropski prvak do 23 let, je na atletskem mitingu v St. Pöltnu v Avstriji v metu diska zmagal z novim izjemnim dosežkom 67,19 m ter ugnal domačina Lukasa Weisshaidingerja (64,27 m). Avstrijec, ki je bil drugi, je bil lani na svetovnem prvenstvu v Dohi bronast, leto prej pa tretji tudi na evropskem prvenstvu v Berlinu.

"Nastop je bil zelo dober. Bil je zelo močan veter s strani, a so mi kljub temu uspeli dobri meti in sem zelo zadovoljen. Že v prvi seriji sem povedel z veliko prednostjo in to mi je dalo še dodatno spodbudo. Dober občutek je, ker sem prvič premagal takega zvezdnika. Na 65 m sem bil konstanten, nato pa sem presegel še 67 m, res sem vesel." je povedal Čeh.

Začel silovito

Po seriji izjemnih dosežkov na domačih tleh je Čeh prvi letošnji miting na tujem v poletni sezoni začel z 65,67 m in za skoraj pet metrov in pol ugnal Weisshaidingerja (60,18 m). Slednji se je v drugi seriji slovenskemu rekorderju (65,05 m) zelo približal, saj je vrgel 64,27 m, poroča STA.

V tretji seriji brez izida ...

Enaindvajsetletni Čeh je v tretji seriji ostal brez izida, Weisshaidinger pa je z 63,45 m ostal drugi. Drugo polovico tekme je slovenski rekorder začel z izboljšano daljavo dneva, namerili so mu 65,68 m, in prednost pred Avstrijcem, ki je prestopil, še nekoliko povečal.

... v peti prek 67 metrov!

Weisshaidinger tudi v peti seriji ni imel veljavnega dosežka, Čeh pa je bil še boljši kot v prejšnjem poskusu s 67,19 m. Slovenski rekorder je zaključil tekmo z 65,09 m in potrdil lepo zmago; avstrijski tekmec pa je tretjič v nizu prestopil, še poroča STA.

Trenutno tretji na svetu

Čeh je s tem nadaljeval izjemne predstave v poletni sezoni; v Mariboru je 23. junija na prejšnji tekmi zmogel 68,75 m, kar je bil nov državni rekord in je še vedno tretji najboljši izid na svetu v tej sezoni. Pred njim sta po izidih sezone le aktualni svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske (70,25 m) in Jamajčan Fedrick Dacres (69,67 m), svetovni podprvak.

Konec naslednjega tedna v Ljubljani

Čeh se bo z Weisshaidingerjem naslednjič pomeril 2. julija v Železnem (Eisenstadt) na Gradiščanskem. "Tam bo nastopil tudi Romun Alin Alexandru Firfirica, četrti na lanskem SP, in to bo gotovo spet lepa tekma. Potem pa bom tekmoval konec naslednjega tedna na atletskem pokalu Slovenije v Ljubljani in upam na novi lepo predstavo," je napovedal Čeh.

Zmagal tudi Ovniček

V sprintu sta v St. Pöltnu nastopila dva slovenska predstavnika. Tilen Ovniček in novomeške Krke je na 100 m (veter +1,3 m/s) zmagal z osebnim rekordom 10,62 sekunde, slednje je uspelo tudi njegovemu klubskemu kolegu Ahacu Morettiju, ki je bil tretji (10,76), poroča STA.

