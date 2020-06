Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Čeh je največji up slovenske atletike in tudi športa. Mladi Štajerec je z novim državnim rekordom 68,75 metra to še enkrat potrdil na torkovem mitingu v Mariboru. Skušali smo ugotoviti, kaj ta rezultat pomeni v svetovnem merilu.