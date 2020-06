Leta 1999 rojeni Kristjan Čeh je znova dokazal, da je Slovenija dobila izjemnega atleta. Pred dvema tednoma je na mitingu v Domžalah disk vrgel 66,29 metra in s tem izboljšal 21 let star slovenski državni rekord, ki si ga je do tedaj lastil Igor Primc.

"Disk je letel prek 66 metrov, tako da se mi je zdel idealen. Bil je prava zmes adrenalina, počutja, energije … Vsega. Letelo je res daleč. Že na ogrevanju sem metal daleč, tako da sem čutil, da bom lahko dober, a tako dolgega meta res nisem pričakoval. Ko sem vrgel rekordni met, sem si mislil, da je šlo čez 64 metrov, potem pa je napovedovalec na stadionu povedal, da je šlo prek 66 metrov. Bil sem šokiran. Nisem si mogel predstavljati, da bom vrgel tako daleč. Noro je bilo," je 21-letnik pred tednoma razlagal v pogovoru za Sportal, danes pa je slovensko letvico v metu diska postavil še precej višje.

Atlet, ki pri AK Ptuj trenira pod vodstvom Gorazda Rajharja, je v Mariboru disk vrgel kar 68,75 metra, kar je tretji izid sezone na svetu.

High quality news from Maribor: Slovenian discus miracle Kristjan Ceh improves again national record and achieves two 68.60+ marks. 68.75 and 68.64. It is not only @slo_atletika national record but also @EuroAthletics U23 record (former by W. Schmidt from 1976 was 68.60). pic.twitter.com/G25FkGlq9L