Izjemen met Kristjana Čeha, rekord Lie Apostolovski

Obetavna Lia Apostolovski (Mass) je za šest centimetrov izboljšala slovenski rekord mlajših članic v skoku v višino z 1,92 m.

Na 5000 metrov je s 15:38,33 slavila Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass), Neja Filipič pa v skoku v daljino s 6,56 metra.

Rekorderja statistika ne zanima

Čeh je 7. junija v Domžalah s 66,29 m izboljšal slovenski rekord in pomaknil meje svojih dosežkov v prvo polovico izidov finalistov zadnjih olimpijskih iger in svetovnih prvenstev in tudi tokrat ni bil daleč od tega.

"Na te statistike se ne oziram. To je bilo, mene zanima, kaj bo. In četudi letos ni velike tekme, jih bo pa več drugo leto. Imel sem štiri prestope danes, mogoče še nisem pripravljen za še daljše mete in delam tehnične napake. Vendar sem se ustalil pri dobrih metih in to je res lep začetek sezone," je bil zadovoljen Čeh.

Janežičeve težave s poškodbo

"Po res dobrem teku na 200 m na začetku sezone v Kranju sem želel danes teči pod 32 sekundam, a sem imel veliko težav s poškodbo stegenske mišice povsem na vrhu noge pri dimljah. Sem vesel, po vsem, kar se je dogajalo v zadnjih 24 urah. Nisem čutil bolečin in tudi čas ni slab," je pojasnil Janežič.

Zelo se mu je približal drugouvrščeni Lovro Mesec Košir (Mass, 32,98), na obetavno zasnovo slovenske štafete 4 x 400 m pa sta pokazala še Jure Grkman (Kamnik, 33,40) in Gregor Grahovac (Mass, 33,77) na naslednjih dveh mestih.

Zanimiv spopad Horvatove in Zupinove

V enem najbolj zanimivih tekmovanj med atletinjami na 300 m s članskima rekorderkama Anito Horvat (400 m) in Agato Zupin (400 m ovire) je slednja, ki je rekorderka tudi na 300 m, izjemno hitro začela in jo je na koncu povsem pobralo, a je Anita Horvat, znana po izjemnem finišu, ni mogla več ujeti (37,95).

Lukanova zaradi bolečin odstopila

Klara Lukan, partnerka Mišmaševe na treningih, je proti koncu najdaljše discipline mitinga zaradi bolečin v želodcu odstopila. "Zadovoljna sem s prvim tekom v sezoni in na razdalji, ki se mi zdi kar predolga zame. Čeprav sem na koncu tekla sama, sem dosegla lep čas. Prej sva se s Klaro menjali v vodstvu in si dolgo pomagali," je dejala Mišmaš Zrimšek, finalistka lanskega SP v Dohi na 3000 metrov z zaprekami.

Sanjski izid Filipičeve

Neja Filipič je odličen nastop takoj po tekmi pospremila z besedami: "Sanjsko, nisem mogla več pričakovati od prve tekme v sezoni." Potem je pojasnila, da se je letos usmerila v troskok in je pred tekmo v skoku v daljino na treningih to disciplino preizkusila le dvakrat. Želi si, da bi v svoji disciplini veliko izboljšanje hitrosti na zaletu pokazala na naslednji tekmi v štajerski prestolnici; 23. junija bo Maribor gostil drugo tekmo MAL TS.

Lia Apostolski presenetila

Dvoboj med izkušeno olimpijko Marušo Černjul (Kladivar) in Lio Apostolovski je dobila slednja, ki je povedla: "To naj bi bila na uvodu v sezono trening tekma, poleg tega pa še prenavljajo naš stadion v Kranju. A sem dvakrat, na 1,89 in 1,92 m, izboljšala osebna rekorda. Nato pa sem skakala še na višini 1,96 m, kar je dva cm manj od norme za OI, ki pa bodo naslednje leto, tako da imam sedaj nekaj več časa, da se kljub mladosti mogoče že v 2021 prebijem tudi na največje športno tekmovanje."

Pleško in Špilerjeva prepričljiva ...

Nejc Pleško (Olimpija) je brez težav slavil v metu kladiva, Stepišnikovem memorialu, a po seriji težkih treningov le s 67,96 m. Dvoboj atletinj v tej disciplini je prepričljivo dobila rekorderka Barbara Špiler (Brežiče) s 63,81 m pred Claudio Štravs (Mass, 59,28).

... prav tako Nick Kočevar

Nick Kočevar, v Nemčiji rojeni nadarjeni sprinter slovenskih korenin, ki ima od rojstva tudi slovensko državljanstvo, je v dresu ljubljanskega Massa v teku na 100 m prepričljivo slavil. V kvalifikacijah je kljub močnemu vetru v prsi (-1,4 m/s) tekel 10,55, v finalu pa 10,60 v še slabših vetrovnih pogojih (-2,1 m/s).

Med atletinjami je bila na najkrajši olimpijski disciplini prva Zala Istenič, ki se je edina spustila pod 12 sekund (11,97).

Na 800 m je bila po pričakovanju daleč najboljša Jerneja Smonkar (Velenje, 2:06,51), v metu diska pa Veronika Domjan (Ptuj, 54,76).

Izidi: Moški: - 100 m (-21 m/s):

1. Nick Kočevar (Mass) 10,60

2. Jernej Gumilar (Mass) 11,12

3. Žiga Benko (Kla) 11,14 - 200 m (-1,6):

1. Žiga Benko (Kla) 22,35

2. Mitja Lindič (Kro) 22,52

3. Javier Dones Gordillo (Mass) 22,72 - 300 m:

1. Luka Janežič (Kla) 32,57

2. Lovro Mesec Košir (Mass) 32,98

3. Jure Grkman (Kam) 33,40 - 800 m:

1. Jan Vukovič (Kla) 1:53,15

2. Rok Markelj (Tri) 1:53,99

3. Tilen Šimenko Lalič (PMb) 1:55,36 - 3000 m:

1. Jan Brešan (Kla) 8:33,75

2. Tobi Gaberšček (Bov) 8:35,11

3. Timotej Bečan (Pap) 8:42,38 - višina:

1. Matic Silič (Mass) 2,01

2. Axel Luxa (Mass) 2,01

3. Uroš Veselič (PMb) 1,90 - daljina:

1. Nino Celec (ASB) 7,26

2. Žan Viher (Ptu) 7,24

3. Dino Subašič (Vel) 7,23 - krogla:

1. Blaž Zupančič (Mass) 18,56

2. Andrej Kostarakov (Kro) 13,36

3. Klemen Jeršin (Kro) 11,19 - disk:

1. Kristjan Čeh (Ptu) 65,58

2. Tadej Hribar (Krk) 59,30



- kladivo:

1. Nejc Pleško (Oli) 67,96

2. Jurček Korpič Lesjak (Ptu) 59,08

3. Jan Lokar (Bre) 54,18

Ženske: - 100 m (-1,0):

1. Zala Istenič (Mass) 11,97

2. Maja Pogorevc (SlG) 12,18

3. Nika Glojnarič (Bre) 12,29 - 200 m (-0,4):

1. Lana Skok (Kla) 25,96

2. Zala Katarina Hovnik (SlG) 26,55

3. Vita Vovk (SlG) 26,63 - 300 m:

1. Agata Zupin (Vel) 37,63

2. Anita Horvat (Vel) 37,95

3. Maja Pogorevc (SlG) 38,29 - 800 m:

1, Jerneja Smonkar (Vel) 2:06,51

2. Ingrid Železnik (Krk) 2:14,97

3. Hana Grobovšek (Kra) 2:15,26 - 5000 m:

1. Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) 15:38,33

2. Klara Ljubi (Krk) 18:08,50

3. Anja Fink (Krk) 18:55,27 - višina:

1. Lia Apostolovski (Mass) 1,92

2. Maruša Černjul (Kla) 1,89

3. Zoya Aleksandra Bracovič (Dom) 1,60 - daljina:

1. Neja Filipič (Nass) 6,56

2. Maja Bedrač (Ptu) 5,93

3. Neja Omanovič (Kra) 5,74 - krogla:

1. Tjaša Zajc (Mass) 12,17

2. Liza Lap (Mass) 12,05

3. Manca Starašinič (Mass) 11,60 - disk:

1. Veronika Domjan (Ptu) 54,76

2. Hana Urankar (Kla) 45,72

3. Zala Cunk (Ptu) 36,57 - kladivo:

1. Barbara Špiler (Bre) 63,81

2. Claudia Štravs (Mass) 59,28

3. Lina Čater (Kla) 57,11

