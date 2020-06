Na nemogočih igrah v Oslu dva rekorda v redkih disciplinah

Prvi dosežek je evropski, drugi pa svetovni rekord oziroma najboljša znamka na svetu. Warholm, sicer dvakratni svetovni prvak na 400 metrov z ovirami, je sto metrov krajšo preizkušnjo pretekel v času 33,78 in s tem popravil 18 let star dosežek Britanca Chrisa Rawlinsona (34,48).

Na praznem stadionu Bislett v Oslu so se morali tudi tekmovalci držati strogih varnostnih pravil, med tekači so varnostno razdaljo ohranili tako, da so eno progo med njimi pustili prazno.

Norvežani so v terminu, ko bi morala po običajnem urniku potekati preizkušnja diamantne lige, na stadion povabili nekatere domače in tuje atletske zvezdnike. Izkazali so se tudi bratje Ingrebrigtsen. Jakob Ingebrigtsen, tekla sta tudi Henrik in Filip, pa je s 4:50,01 popravil evropski rekord na 2000 metrov. Prireditelji so obenem pripravili tudi dvoboj na daljavo; istočasno so tekli tudi v Keniji v Nairobiju, v bistveno slabših vremenskih razmerah pa je bil tam najhitrejši Timothy Cheruiyot s 5:03,05.

Dvoboj na daljavo pa so imeli tudi v skoku s palico. Šved Armand Duplantis je skakal na stadionu in preskočil 5,86 metra, Francoz Renaud Lavillenie pa doma v Perignat-les-Sarlievu, na domačem vrtu je z bistveno krajšim zaletom kot tekmec zmogel 5,81 metra. V metu diska pa je slavil svetovni prvak Daniel Stahl (65,92).