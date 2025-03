Ingebrigtsen na dvoranskem SP na Kitajskem osvoji dvojno krono

Norvežan Jakob Ingebrigtsen je po sobotni zmagi v teku na 3000 m slavil še na 1500 m (3:38,79) in na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki, ki se je po treh dnevih končalo v kitajskem Nanjingu, osvojil dvojno krono. S tem se je vpisal v zgodovino.

To mu je uspelo že tudi v začetku meseca na evropskem prvenstvu v Apeldoornu. Dvakratni olimpijski in svetovni prvak na 5000 m Ingebrigtsen pa je kot prvi ponovil uspeh legendarnega etiopskega tekača Haileja Gebrselassieja, ki je leta 1999 v Maebashiju na Japonskem na dvoranskem SP tudi dosegel dvojni zmagi na 1500 in 3000 m.

V svojem prejšnjem nastopu na SP v dvorani je Ingebrigtsen leta 2022 v Beogradu končal na drugem mestu v teku na 1500 m v poskusu lova na dve prvi mesti, lani pa je izpustil prvenstvo v Glasgowu zaradi poškodbe ahilove pete.

V izjemno tesnem obračunu je Devynne Charlton iz Bahamov s 7,72 sekunde ubranila naslov na 60 m ovire. Prva šesterica je bila v razmaku vsega štirih stotink, druga je bila s stotinko počasnejšim časom švicarska evropska dvoranska prvakinja Ditaji Kambundji (7,73), tretja Jamajčanka Ackera Nugent s 7,74. Toliko kot slednja sta na naslednjim mestih tekli s poljskim rekordom Pia Skrzyszowska in Grace Stark iz ZDA, o odličjih so odločale tisočinke.

Etiopijka Gudaf Tsegay je dosegla rekord prvenstev. Foto: Reuters

Med atletinjami je bila na 1500 m v solo teku blizu svetovnemu rekordu Etiopijka Gudaf Tsegay, s 3:54,86 je na koncu dosegla rekord prvenstev. Za dvojno slavje Etiopije je na drugem mestu poskrbela Diribe Welteji (3:59,30). Na 800 m sta bila najboljša Američan Josh Hoey, ki je z 1:44,77 le za štiri stotinke ugnal Belgijca Eliotta Crestana, in med četverico, ki se je spustila pod mejo dveh minut, Južnoafričanka Prudence Sekgodiso z izidom sezone na svetu 1:58,40.

V sedmeroboju je po dveh dnevih zmagal Norvežan Sander Skotheim. Foto: Reuters

V sedmeroboju je po dveh dnevih zmagal Norvežan Sander Skotheim (6475 točk) pred Estoncem Johannesom Ermom (6437) in Nemcem Tillom Steinforthom (6275). V suvanju krogle je peterica presegla 21 m. S tremi centimetri prednosti je tretjič naslov osvojil Novozelandec Tom Walsh (21,65 m) pred Rogerjem Steenom iz ZDA (21,62 m), tretji je bil rojak slednjega Adrian Piperi (21,48 m).

Avstralka Nicola Olyslagers je ubranila lanski naslov iz Glasgowa. Foto: Reuters

V prvem delu, dopoldanskem po kitajskem času, sta bili še dve finalni odločitvi. V skoku v višino sta za dvojno avstralsko slavje poskrbeli Nicola Olyslagers, ki je ubranila lanski naslov iz Glasgowa, in Eleanor Patterson. Obe sta preskočili 1,97 metra, prva je vse višine do neuspešnih na zadnji stopnički zmogla v prvih poskusih, Patterson imela pred tem eno popravo na 1,92 m.

Tretja je bila svetovna rekorderka Jaroslava Mahučik, ki je preskočila 1,95 m. Dotlej je nastopila le dvakrat, prvič pa je letvico podrla na 1,97 m. Preostala skoka je pustila za 1,99 m, kjer sta neuspešno skakalni tudi Avstralki.

Ukrajinka je dvakrat podrla letvico za tretje mesto. Prav tako 1,95 m je zmogla tudi srbska rekorderka Angelina Topić, a šele v drugem skoku. Tako je končala četrta, mesto višje od lanskega prvenstva v Glasgowu, kjer je bila tretja ta čas poškodovana Ljubljančanka Lia Apostolovski.

Američanka Claire Bryant je s 6,96 metra postavila osebni rekord. Foto: Reuters

V skoku v daljino je zmagala Američanka Claire Bryant, ki je s 6,96 metra postavila osebni rekord. Švicarka Annik Kälin je bila srebrna, s 6,83 m v zadnji je napredovala in potisnila Španko Fatimo Diame na tretje mesto (6,73 m). Med atleti je v tej disciplini prva trojica zvečer po lokalnem času končala v razmaku treh centimetrov, Italijan Mattia Furlani (8,30 m) je končal pred Jamajčanom Waynejem Pinnockom (8,29 m) in Avstralcem Liamom Adcockom (8,28 m).

Za zaključek SP so v štafeti 4 X 400 m Američani na prvenstvih osvojili enajsto zlato medaljo (3:03,13), peto pa njihove ameriške kolegice (3:27,46).

Izidi, končne odločitve (12): Moški: - 800 m:

1. Josh Hoey (ZDA) 1:44,77

2. Eliott Crestan (Bel) 1:44,81

3. Elvin Josue Canales (Špa) 1:45,03 - 1500 m:

1. Jakob Ingebrigtsen (Nor) 3:38,79

2. Neil Gourley (VBr) 3:39,07

3. Luke Houser (ZDA) 3:39,17 - 4 x 400 m:

1. ZDA 3:03,13

2. Jamajka 3:05,05

3. Madžarska 3:06,03 - daljina:

1. Mattia Furlani (Ita) 8,30

2. Wayne Pinnock (Jam) 8,29

3. Liam Adcock (Avs) 8,28 - krogla:

1. Tom Walsh (NZl) 21,65

2. Roger Steen (ZDA) 21,62

3. Adrian Piperi (ZDA) 21,48 - sedmeroboj:

1. Sander Skotheim (Nor) 6475 točk

2. Johannes Erm (Est) 6437

3. Till Steinforth (Nem) 6275 Ženske: - 800 m:

1. Prudence Sekgodiso (JAR) 1:58,40

2. Nigist Getachew (Eti) 1:59,63

3. Patricia Silva (Por) 1:59,80 - 1500 m:

1. Gudaf Tsegay (Eti) 3:54,86

2. Diribe Welteji (Eti) 3:59,30

3. Georgia Hunter Bell (VBr) 3:59,84 - 60 m ovire:

1. Devynne Charlton (Bah) 7,72

2. Ditaji Kambundji (Švi) 7,73

3. Ackera Nugent (Jam) 7,74

izpadla v polfinalu: 18. Nika Glojnarič (Slo) 8,16 - 4 x 400 m:

1. ZDA 3:27,45

2. Poljska 3:32,05

3. Avstralija 3:32,65 - višina:

1. Nicola Olyslagers (Avs) 1,97

2. Eleanor Patterson (Avs) 1,97

3. Jaroslava Mahučik (Ukr) 1,95 - daljina:

1. Claire Bryant (ZDA) 6,96

2. Annik Kälin (Švi) 6,83

3. Fatima Diame (Špa) 6,73

