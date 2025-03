Italiji prva zlata medalja na prvenstvu v Nanjingu

Britanec Jeremiah Azu je s 6,49 sekunde za stotinko ugnal Avstralca Lachlana Kennedyja (6,50) in osvojil zlato v teku na 60 m, prvi je bil že v začetku meseca na dvoranskem EP. Bron je osvojil Južnoafričan Akani Simbine (6,54).

Južnokorejec Sanghyeok Woo je z 2,31 m po Beogradu 2022 drugič na dvoranskih SP zmagal v skoku v višino. Naslednja četverica je preskočila 2,28 m. Srebro je osvojil Novozelandec Hamish Kerr, tretji pa Jamajčan Raymond Richards.

Le tri atletinje so v suvanju krogle presegle 20 m. Kanadčanka Sarah Mitton je z 20,48 m za skoraj pol metra ugnala tekmice in ubranila naslov. Novozelandka Jessica Schilder je z 20,07 m le za centimeter ugnala Chase Jackson iz ZDA in osvojila srebro.

V peteroboju je z 79 točkami prednosti zmagala Finka Saga Vanninen (4821) ter za mesto izboljšala uvrstitev z lanskega prvenstva v Glasgowu, ta mesec pa je osvojila že evropski naslov. Druga je bila Irka Kate O'Connor (4742), tretja pa Američanka Taliyah Brooks (4669).

V peteroboju je z 79 točkami prednosti zmagala Finka Saga Vanninen. Foto: Reuters

Hernandez, ki je v troskoku osvojil bron na lanskih igrah v Parizu, je vse opravil že v svojem prvem poskusu za najboljši izid sezone na svetu in v odsotnosti dobitnikov zlate in srebrne olimpijske medalje Španca Jordana Alejandra Diaza Fortuna in Portugalca Pedra Picharda prišel do zlata. V začetku meseca je Italijan v Apeldoornu osvojil evropsko zlato v dvorani.

Kitajec Zhu Yaming je navdušil domače občinstvo in osvojil srebro s 17,33 m, bron pa si je priboril Brazilec Almir dos Santos (17,22 m). Branilec naslova Hugues Fabrice Zango iz Burkine Faso, ki je tudi svetovni prvak na prostem, je s 17,15 m dosegel šele četrto mesto.

Večina slovenskih nastopov bo drugi dan prvenstva. Tina Šutej bo v soboto ob 3.10 po slovenskem času začela finalni nastop v skoku s palico. Po srebrnem odličju v prvi polovici meseca na dvoranskem EP v Apeldoornu bo skušala osvojiti še šesto medaljo na velikih tekmovanjih.

Nato bo ob 3.25 v prvem krogu na 60 m ovire tekel Filip Jakob Demšar, prav tako v prvem krogu na 60 m pa ob 4.15 še Maja Mihalinec Zidar in Lucija Potnik. Finale troskoka bo ob 12.10, tekmovala bo tudi Neja Filipič.

Izidi, končne odločitve: Moški:

- 60 m:

1. Jeremiah Azu (VBr) 6,49

2. Lachlan Kennedy (Avs) 6,50

3. Akani Simbine (JAR) 6,54

- višina:

1. Sanghyeok Woo (JKo) 2,31

2. Hamish Kerr (NZl) 2,28

3. Raymond Richards (Jam) 2,28

- troskok:

1. Andy Diaz Hernandez (Ita) 17,80

2. Zhu Yaming (Kit) 17,33

3. Almir dos Santos (Bra) 17,22 Ženske:

- krogla:

1. Sarah Mitton (Kan) 20,48

2. Jessica Schilder (Niz) 20,07

3. Chase Jackson (ZDA) 20,06

- peteroboj:

1. Saga Vanninen (Fin) 4821 točk

2. Kate O'Connor (Irs) 4742

3. Taliyah Brooks (ZDA) 4669

