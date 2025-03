Tina Šutej srebrna v Evropi in zdaj še na svetu

Tina Šutej Foto: Reuters Tina Šutej je za srebro preskočila je 4,70 metra. Po srebrnem odličju v prvi polovici meseca na dvoranskem evropskem prvenstvu v Apeldoornu je tako osvojila še svojo šesto kolajna na velikih tekmovanjih. Francozinja Marie-Julie Bonnin je po bronu na nedavnem dvoranskem evropskem prvenstvu tokrat osvojila zlato, ko je s 4,75 m izenačila državni rekord. Tretja je bila s 4,70 m Švicarka Angelica Moser, ki je ta mesec v Apeldoornu drugič osvojila naslov dvoranske prvakinje, lani v Rimu pa je postala tudi evropska prvakinja na prostem.

Slovenija je doslej osvojila osem odličij na dvoranskih svetovnih prvenstvih, po štiri srebrne in bronaste kolajne, še nobene zlate. Vse so si priborile atletinje, dve pa je osvojila le Šutejeva, ki je bila bronasta v Beogradu pred tremi leti. Tudi na prejšnjem prvenstvu lani v Glasgowu je bila Slovenija uspešna, tretja je bila ta čas poškodovana Lia Apostolovski v skoku v višino.

Najboljše tri v skoku s palico. Foto: Reuters Članica celjskega Kladivarja in varovanka trenerja Milana Kranjca je novo pot na zmagovalni oder začela kot 11., predzadnja po vrsti. Na 4,45 m je bila tako kot še osmerica uspešna prvič. Dvakrat pa je letvico podrla Moser. Švicarka je bila uspešna nato tretjič in že prvič na naslednji višini, 4,60 m. Šutej je letvico prvič podrla, po uspešnem drugem skoku je bila peta.

Šutejeva je z naslednjo višino, 4,70 m, opravila s prvim skokom in prevzela vodstvo. Tedaj je bila kolajna že na dosegu roke. Moser in Bonin sta bili tudi prvič uspešni in sta bili skupaj na drugem mestu, saj so vse ostale letvico prvič podrle. Na 4,75 m, toliko je za izid sezone in drugo mesto skočila Šutej na EP v Apeldoornu, je bila po neuspešni prvi seriji v drugem skoku uspešna le Bonnin. To je bil trudi edini uspešni skok na tej višini. Na 4,80 m je bila Francozinja trikrat neuspešna za zaključek finala, ki je trajal kar dve uri in 50 minut.

Šestintridesetletna Tina Šutej je po treh zaporednih srebrnih medaljah na dvoranskih EP, srebru v Beogradu in bronu na lanskem EP na prostem v Rimu prišla še do šestega članskega odličja na velikih prvenstvih. Foto: Reuters

Trije slovenski šprinterji so končali nastope po uvodnih tekih. Filip Jakob Demšar je bil s časom 7,89 sekunde v prvem krogu teka na 60 m ovire 24. in je le za dve stotinki zgrešil uvrstitev v polfinale. V prvem krogu na tej razdalji brez ovir sta tekli tudi Maja Mihalinec Zidar, ki je bila s 7,40 sekunde 32., in debitantka na velikih članskih tekmah Lucija Potnik. Ta je s 7,43 zasedla 35. mesto.

To je osma slovenska kolajna na dvoranskih svetovnih prvenstvih:



2. mesto:

Britta Bilač, višina (1995, Barcelona)

Jolanda Čeplak, 800 m (2004, Budimpešta)

Marija Šestak, troskok (2008, Valencia)

Tina Šutej, palica (2025, Nanjing)



3. mesto:

Brigita Bukovec, 60 m ovire (1995, Barcelona)

Merlene Ottey, 60 m (2003, Birmingham)

Tina Šutej, palica (2022, Beograd)

Lia Apostolovski (2024, Glasgow)