Namesto zaključka diamantne lige, tekmovanje med ZDA, Evropo in svetom

Organizatorji atletskega mitinga v Zürichu bodo namesto zaključka diamantne lige organizirali ekshibicijski miting, na katerem se bodo na sedmih stadionih hkrati pomerile ekipe ZDA, Evrope in sveta. V izjavi za javnost so zapisali, da bo tekmovanje, ki bo na sporedu 9. julija, nosilo ime "igre navdiha".

Potem ko je bil zaključek diamantne lige v Zürichu odpovedan, je Svetovna atletika (WA) na svoji spletni strani sporočila, da bo na slovitem Letzigrundu organiziralo 90-minutni spektakel, na katerem bodo nastopila nekatera največja imena svetovne atletike.

Tekmovanje na treh celinah hkrati

Trideset atletov in atletinj bo nastopilo v osmih disciplinah na sedmih stadionih. Tekmovanje bo potekalo na treh celinah hkrati. Cilj prireditve je navdušiti nove generacije za atletiko in gledalcem pred televizijskimi ekrani ponuditi možnost ogleda vrhunskega športa, je ob tem dejal direktor tekmovanja Christoph Joho.

Po navedbah direktorja tekmovanja bo šlo za inovativni pristop prenosov atletike, kot primer pa so dodali tek na 150 metrov, v katerem se bodo predvidoma pomerile Američanka Allyson Felix, Bahamka Shaunae Miller-Uibo in Švicarka Mujinga Kambundi. Le da bo Felixova tekla v Kaliforniji, Miller-Uibova na Floridi, Kambundijeva pa v domačem Zürichu.

"Hkrati prenašati preizkušnjo s treh različnih celin bo vsekakor predstavljalo tehnološki izziv. Obenem bomo morali premagati časovne zamike, da bo vse sinhronizirano za gledalce pred televizijskimi ekrani," je eno od težav izpostavila Karin Nussbaumer, koordinatorka švicarske televizijske postaje.

Noah Lyles Foto: Getty Images

Nastopilo bo kar nekaj zvezdnikov

Miting Weltklasse v Zürichu bi moral biti v okviru zaključka diamantne lige na sporedu od 9. do 11. septembra, a je bil zaradi številnih odpovedi in prestavljenih mitingov, ki bodo večinoma izpeljani med avgustom in oktobrom, v celoti odpovedan.

Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP bodo poleg Felixove, Miller-Uibove in Kambundijeve v Zürichu nastopili zvezdniki, kot so Noah Lyles, Christian Taylor, Dalilah Muhammad, Ekaterini Stefanidi, Andre De Grasse, Omar McLeod, Jimmy Vicaut in številni drugi.