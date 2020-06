Mihalinčeva in Pleško branita zmagi iz lanske slovenske lige

"Atletska liga Telekom Slovenije 2020 bo tudi letos, ne glede na razmere, četudi brez gledalcev in mogoče do konca zgolj z našimi atleti," pravi predsednik AZS Roman Dobnikar.

"Atletska liga Telekom Slovenije 2020 bo tudi letos, ne glede na razmere, četudi brez gledalcev in mogoče do konca zgolj z našimi atleti," pravi predsednik AZS Roman Dobnikar. Foto: Vid Ponikvar

Atletska zveza Slovenije (AZS) bo v sodelovanju z organizatorji največjih mitingov v državi letos spet organizirala mednarodno atletsko ligo Telekom Slovenije (MAL), ki pa zaradi epidemije novega koronavirusa in s tem omejitvami za tekmovanje vsaj v njenem začetku še ne bo mednarodna. Lanska skupna zmagovalca slovenske mednarodne atletske lige (MAL) sta postala sprinterka Maja Mihalinc in metalec kladiva Nejc Pleško. Oba bosta v letošnji ligi branila naslova.

"Skupni nagradni sklad bo 31.500 evrov, skupni stroški organizacije za AZS pa okrog 50.000 evrov," je pojasnil direktor Atletske zveze Slovenije (AZS) Nejc Jeraša.

Lani je po daljšem premoru liga ponovno zaživela. Serija tovrstnih tekmovanj je pred tem prvič potekala med letoma 2007 in 2012.

"Atletska liga Telekom Slovenije 2020 bo tudi letos, ne glede na razmere, četudi brez gledalcev in mogoče do konca zgolj z našimi atleti. Že lani smo se po šestletnem premoru kar pogumno odločili, da pripravimo ligo. Letos bo za naše predstavnike v sezoni brez velikega tekmovanja še toliko bolj pomembna," je na novinarski konferenci pojasnil predsednik AZS Roman Dobnikar in dodal, da bodo tekme prek interneta prenašali tudi v živo.

Mihalinčeva zamudila mesec dni treningov

"Lani sem imela odlično sezono, letošnja zimska je bila celo na najvišji ravni v moji karieri. Zato sem se zelo veselila poletne sezone, a bo povsem drugačna od pričakovanj. Zamudila sem tudi mesec dni treningov, ker sem morala zaradi omejitvenih ukrepov nekaj časa teči po pesku in to ni bilo dobro za mojo tetivo, zaradi katere sem morala prej izpustiti skoraj dve sezoni," je povedala Mihalinčeva, ki je bila izbrana tudi za atletinjo lanskega leta pri nas.

Maja Mihalinec je zaradi težav s tetivo zamudila mesec dni treningov. Foto: Peter Kastelic/AZS

Pleško: Osrednji cilj OI prihodnje leto

"Osrednji cilj bodo olimpijske igre prihodnje leto, v tem letu namreč ni kakšnega večjega mednarodnega atletskega dogodka. Naša liga bo zelo pomembna, da ne bi ostali brez pravega tekmovalnega ritma. Tudi ne bodo le 'vaške tekme', ker so tekmovanja naše lige zelo dobro organizirana," pa je ocenil Pleško.

Metalec kladiva Nejc Pleško bo branil skupno zmago. Foto: Peter Kastelic/ Sportida

Kevo upa, da bodo v drugem delu prisotni tudi gledalci

Vodja strokovnega sveta AZS Vladimir Kevo ju je dopolnil: "Končno. Atletska sezona se je začela 31. maja v Radovljici, vsi naši atleti pa so tudi v času omejitvenih ukrepov vadili tako ali drugače. Na AZS smo pripravili nov koledar in vanj umestili zelo pomembno mednarodno ligo in skoraj vsak teden imajo člani vsaj eno tekmo. To pomeni, da bodo imeli vsaj dobro slovensko konkurenco in da tekmovanja vendarle bodo. Upam, da v drugem delu tudi z gledalci. Vprašanje je, kako se bo letos od avgusta najprej odvijala mednarodna sezona, tudi kar se tiče možnosti potovanj."

Prišli bodo skoraj vsi najboljši Slovenci

Boštjan Fridrih, direktor mitinga v Slovenski Bistrici, s katerim se bo 13. junija začela MAL, je dejal, da bodo mogoče letos stopničko nižje od zadnjih let, tudi zato, ker ne bo mednarodne udeležbe.

Razen Mihalinčeve, ta bo prvič tekmovala verjetno v Mariboru, pa so po Fridrihovih besedah vsi najboljši Slovenci potrdili prihod. "Toda tradicionalnega golaža letos ne bo, bo po drugo leto," je hudomušno zaključil Fridrih. "To pomeni, da bodo imeli vsaj dobro slovensko konkurenco in da tekmovanja vendarle bodo. Upam, da v drugem delu tudi z gledalci," pravi Vladimir Kevo. Foto: Nebojša Tejič/STA

"Vesel, da bomo pri nas vseeno imeli dobre tekme v tej čudni sezoni"

Albert Šoba, prvi mož največjega slovenskega kluba, ljubljanskega Massa, je povedal, da bo mitingu v slovenski prestolnici 16. julija, zaradi zgoščenega nogometnega državnega prvenstva dan pozneje od predvidenega. "Bomo pa skušali narediti večerni miting pod reflektorji. Sem pa vesel denarne pomoči AZS, ker je v teh časih zelo težko dobiti sponzorje," je izpostavil Šoba.

"Zaenkrat kaže, da ne bo gledalcev niti ne mednarodne udeležbe. A kot nekdanji atlet sem vesel, da bomo pri nas vseeno imeli dobre tekme v tej čudni sezoni," je pojasnil Sebastijan Jagarinec ob predstavitvi mariborskega mitinga, ki bo v torek, 23. junija.

Andrej Jeriček je predstavil tradicionalni miting v Novem mestu, s katerim se bo liga končala v sredo, 2. septembra. "Bo enaintrideseti po vrsti in v vsem tem času smo kljub vojni za Slovenijo pripravili tekmovanje, kot tudi ob obnavljanju stadiona. Zato sem prepričan, da ga bomo na vrhunski tudi letos. A ga bi težko brez organizacijske in finančne pomoči AZS."

